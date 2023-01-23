Бастрыкину доложат о мошенничестве с 1500 муниципальных квартир в Новосибирске

О проверке сообщил информационный центр СК России. Поводом для рассмотрения данного инцидента стало видеообращение жителя региона, в котором изобличается местный предприниматель, занимавшийся реализацией муниципальных квартир с 2008 по 2014 годы и обвиненный в незаконном сбыте 1500 квартир.