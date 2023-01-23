Бастрыкину доложат о мошенничестве с 1500 муниципальных квартир в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
О проверке сообщил информационный центр СК России. Поводом для рассмотрения данного инцидента стало видеообращение жителя региона, в котором изобличается местный предприниматель, занимавшийся реализацией муниципальных квартир с 2008 по 2014 годы и обвиненный в незаконном сбыте 1500 квартир.
Расследованием данного инцидента занималось СУ СК России по Новосибирской области, которое направило дело о мошенничестве в суд для рассмотрения по существу.
Суд рассматривал дело в течении трех лет и признал предпринимателя виновным, приговорив его к условному сроку и штрафу.
Однако за длительный период судебного разбирательства количество объектов, проданных преступным путем, уменьшилось до 50.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Николаевичу Бадулину представить подробный доклад по озвученной публичном пространстве ситуации”, - сообщает информационный центр СК России.