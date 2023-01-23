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Posted Сегодня, 01:25

Published Сегодня, 01:25

Modified Сегодня, 01:27

Updated Сегодня, 01:27

В Новосибирске нашли пропавшего после домашней ссоры 11-летнего мальчика

Сегодня, 01:25
Фото: 1MI
Мальчик жив
Ребенок поругался с родителями и ушел из дома 22 января в Новосибирске. Волонтеры нашли мальчика ночью, 23 января. Подробности поиска озвучили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Утром 22 января стало известно, что 11-летний школьник пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Перед этим он поругался с отцом, который наказала его за провинность.

Родители обратились за помощью в поисковой отряд «ЛизаАлерт». Мальчика искали весь день. Известно, что ранее ребенок не пропадал и никогда не убегал из дома. В школе он тоже характеризовался хорошо.

Нашли мальчика в два часа ночи 23 января. Он цел и невредим. Дальнейшее развитие событий проконтролируют органы опеки.

В Новосибирске пропал 51-летний таксист на «Ладе Веста»
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Напомним, что ранее в Новосибирске пропал 51-летний водитель такси. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 января. 

#Эмилия Губарева#Дети#Пропал#Общество#Новосибирск
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