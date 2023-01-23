Posted Сегодня, 01:25
Published Сегодня, 01:25
Modified Сегодня, 01:27
Updated Сегодня, 01:27
Утром 22 января стало известно, что 11-летний школьник пропал в Заельцовском районе Новосибирска. Перед этим он поругался с отцом, который наказала его за провинность.
Родители обратились за помощью в поисковой отряд «ЛизаАлерт». Мальчика искали весь день. Известно, что ранее ребенок не пропадал и никогда не убегал из дома. В школе он тоже характеризовался хорошо.
Нашли мальчика в два часа ночи 23 января. Он цел и невредим. Дальнейшее развитие событий проконтролируют органы опеки.
Напомним, что ранее в Новосибирске пропал 51-летний водитель такси. О его местонахождении ничего неизвестно с 21 января.