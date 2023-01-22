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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Новосибирске пропал 51-летний таксист на «Ладе Веста»

Сегодня, 08:36
Фото: Лиза Алерт/ВК
Волонтеры объявили в розыск 51-летнего таксиста из Новосибирска
Волонтеры объявили в розыск 51-летнего таксиста Александра Калмыкова из Новосибирска. Мужчина уехал на Lada Vesta 21 января и домой не вернулся.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», сибиряк проживает в Калининском районе города. Вечером в субботу он уехал из дома, потом перестал выходить на связь.

«Мужчина работает в такси. Мог поехать за клиентом. Но родные беспокоятся, что он не отвечает на звонки. Местонахождение автомобиля и самого водителя узнать не удалось так, как телефон отключен», - рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.

Семье известно, что Александр ушел из дома в черной куртке и шапке. Автомобиль марки Lada Vesta коричневого цвета. Рост мужчины - 175 см, среднего телосложения, волосы с сединой. 

Напомним, в начале января волонтеры начали поиски жителя Новосибирска Михаил Кравченко, который уехал в Чаны на своем автомобиле. Его нашли 6 января с пулевым ранением. У мужчины остались жена и трое детей. Сейчас следователи расследуют убийство, предполагая, что сделать это могли попутчики.

 

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Такси#Лиза Алерт
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