В Новосибирске пропал 51-летний таксист на «Ладе Веста»

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», сибиряк проживает в Калининском районе города. Вечером в субботу он уехал из дома, потом перестал выходить на связь.
«Мужчина работает в такси. Мог поехать за клиентом. Но родные беспокоятся, что он не отвечает на звонки. Местонахождение автомобиля и самого водителя узнать не удалось так, как телефон отключен», - рассказала руководитель отряда Алеся Яблонских.
Семье известно, что Александр ушел из дома в черной куртке и шапке. Автомобиль марки Lada Vesta коричневого цвета. Рост мужчины - 175 см, среднего телосложения, волосы с сединой.