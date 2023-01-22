В Новосибирске пропал 51-летний таксист на «Ладе Веста»

Напомним, в начале января волонтеры начали поиски жителя Новосибирска Михаил Кравченко, который уехал в Чаны на своем автомобиле. Его нашли 6 января с пулевым ранением. У мужчины остались жена и трое детей. Сейчас следователи расследуют убийство, предполагая, что сделать это могли попутчики.