atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Всплыли новые факты в убийстве многодетного отца в Новосибирске

Сегодня, 02:08
Фото: 1MI
У погибшего остались жена и трое маленьких детей

Раскрыты новые подробности убийства многодетного отца в Новосибирске

Расследование громкого убийства отца троих детей в автомобиле продолжается в Новосибирске. Его тело нашли 6 января. Выяснилось, что умер сибиряк из-за пулевого ранения. Стало известно, кто предположительно произвел выстрел.

Вечером 5 января Михаил Кравченко не вернулся домой из поездки в поселок Чаны. Он перестал выходить на связь семьей. Мужчину начали искать волонтеры.

Поздно вечером 6 января многодетного отца нашли в собственной машине – убитым. На теле были признаки огнестрельного ранения. Автомобиль стоял припаркованным на улице Шмидта, 3 в Новосибирске.

За убийство из ревности студента НГТУ преподаватель из Новосибирска сядет на 16 лет
Узнать подробнее

Как удалось узнать Сиб.фм, ранение не сразу удалось увидеть, так как тело уже окоченело. Убийство приобретает все больше нераскрытых деталей. Например, автомобиль 33-летнего Михаила нашли на другой улице, недалеко от дома. Телефон новосибирца лежал в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина.

В зоне, где стояла машина Михаила, не было камер видеонаблюдения, однако место это людное – рядом магазины и детская библиотека. Кроме того, правоохранители просмотрели другие камеры в окрестностях и не нашли кадров с подъезжающим автомобилем сибиряка.

Известно, что Михаил занимался бизнесом – он привлекал клиентов через работу фотографов в ТЦ. Еще 3 января он разместил в ВК-группе «Подслушано Чаны» пост, в котором искал сотрудников с зарплатой от 35 до 60 тысяч рублей.

Кроме того, 4 января Кравченко опубликовал пост в этой же ВК-группе с поиском попутчиков.

«Еду в Новосибирск 5 января, есть два места», — говорится в сообщении автора.

Как предполагает «АиФ Новосибирск», случайные попутчики могли застрелить бизнесмена в машине.  

Убийство 33-летнего новосибирца могли скрыть благодаря фейерверку
Узнать подробнее

Напомним, ранее новосибирцы предположили, что выстрел злоумышленники скрыли благодаря фейерверку.

#Эмилия Губарева#Происшествия#Криминал#Новосибирск
Подпишитесь
Единое пособие от 5438 до 34859 рублей - насколько разные выплаты в регионах России
Вчера, 09:46
Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Сегодня, 01:38
О жутком морозе до -37 ℃ и ураганном ветре предупредили жителей Новосибирска
Вчера, 02:33
"Вы невменяемые?" – какие поблажки получили строители в последние дни 2022 года
Вчера, 08:06
Ура, каникулы продолжаются: из-за морозов в школу можно не ходить
Вчера, 12:27
Сдать елку на переработку в Новосибирске в январе-2023: дата и все адреса
Вчера, 01:22