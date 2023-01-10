Вечером 5 января Михаил Кравченко не вернулся домой из поездки в поселок Чаны. Он перестал выходить на связь семьей. Мужчину начали искать волонтеры.
Поздно вечером 6 января многодетного отца нашли в собственной машине – убитым. На теле были признаки огнестрельного ранения. Автомобиль стоял припаркованным на улице Шмидта, 3 в Новосибирске.
Как удалось узнать Сиб.фм, ранение не сразу удалось увидеть, так как тело уже окоченело. Убийство приобретает все больше нераскрытых деталей. Например, автомобиль 33-летнего Михаила нашли на другой улице, недалеко от дома. Телефон новосибирца лежал в сугробе на пересечении улиц Вересаева и Ласточкина.
В зоне, где стояла машина Михаила, не было камер видеонаблюдения, однако место это людное – рядом магазины и детская библиотека. Кроме того, правоохранители просмотрели другие камеры в окрестностях и не нашли кадров с подъезжающим автомобилем сибиряка.
Известно, что Михаил занимался бизнесом – он привлекал клиентов через работу фотографов в ТЦ. Еще 3 января он разместил в ВК-группе «Подслушано Чаны» пост, в котором искал сотрудников с зарплатой от 35 до 60 тысяч рублей.
Кроме того, 4 января Кравченко опубликовал пост в этой же ВК-группе с поиском попутчиков.
«Еду в Новосибирск 5 января, есть два места», — говорится в сообщении автора.
Как предполагает «АиФ Новосибирск», случайные попутчики могли застрелить бизнесмена в машине.
Напомним, ранее новосибирцы предположили, что выстрел злоумышленники скрыли благодаря фейерверку.