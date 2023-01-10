В зоне, где стояла машина Михаила, не было камер видеонаблюдения, однако место это людное – рядом магазины и детская библиотека. Кроме того, правоохранители просмотрели другие камеры в окрестностях и не нашли кадров с подъезжающим автомобилем сибиряка.