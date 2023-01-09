Поздно вечером 6 января на улице Шмидта в Новосибирске в машине нашли тело 33-летнего Михаила Кравченко. Он пропал накануне по пути из командировки из рабочего поселка Чаны.
Сибиряк ехал домой, но свернул на другую улицу, не доехав до места несколько сотен метров. Примечательно, что телефон Михаила нашли рядом с улицей Вересаева. У погибшего остались жена и трое детей.
Позже стало ясно, что новосибирца убили. В мужчину стреляли, а выстрел могли скрыть благодаря фейерверку. Так считают местные жители, которых цитирует издание «АиФ Новосибирск».
Сейчас семья Михаила ищет записи с камер видеорегистраторов с вечера 5 января. Правоохранители уже возбудили уголовное дело.
Напомним, что накануне в Новосибирске 17-летний парень выпал из окна при загадочных обстоятельствах. Он погиб на месте. Что стало причиной такого происшествия - неизвестно.