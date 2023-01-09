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17-летний парень выпал из окна 25-этажки на Военной в Новосибирске

Сегодня, 01:35
Фото: 1MI
Молодой человек скончался
В Октябрьском районе Новосибирска из окна высотки выпал 17-летний парень. Все произошло в ночное время.

Инцидент был 8 января на улице Военной. В 2 часа ночи из окна многоэтажного дома выпал 17-летний молодой человек, пишет НГС.

Как узнали очевидцы, парень 2005 года рождения, предположительно, выпал с 25-го этажа. Свидетель падения пощупал у пострадавшего пульс, однако его не было.

На место была вызвана скорая помощь и полиция. Медики констатировали смерть.

На момент публикации новости в Следственном комитете и в полиции инцидент не прокомментировали.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погиб
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