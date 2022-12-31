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Директор искитимской спортшколы погиб в ДТП в Новосибирской области

Сегодня, 10:42
Фото: vk.com/kidsportschool
Коллектив и воспитанники глубоко скорбят

В Новосибирской области авария унесла жизнь руководителя ДЮСШ Искитимского района

Лобовое столкновение на трассе унесло жизнь Алексея Незговорова, директора детско-юношеской спортивной школы в Искитимском районе

Прощание с трагически погибшим директором МБУДО "ДЮСШ" Искитимского района Алексеем Незговоровым состоится 2 января, в ДК рабочего поселка Линево в 14-00, говорится в группе учреждения в социальной сети ""Контакте".

"Алексей Юрьевич был замечательный человек, чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер. Это невосполнимая утрата для всех. Алексей Юрьевич - ты навсегда останешься в наших сердцах", - пишут его коллеги и ученики.

Трагедия разыгралась днем 30 декабря на трассе Новосибирск-Барнаул. Незговоров на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Raum двигался по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Caldina под управлением 66-летнего пенсионера. В результате Алексей Незговоров погиб, водитель Toyota Raum получил травмы.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Смерть#Спортшкола
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