Прощание с трагически погибшим директором МБУДО "ДЮСШ" Искитимского района Алексеем Незговоровым состоится 2 января, в ДК рабочего поселка Линево в 14-00, говорится в группе учреждения в социальной сети ""Контакте".
"Алексей Юрьевич был замечательный человек, чуткий руководитель, новатор с огромной жизненной энергией, отец двух дочерей, спортсмен, тренер. Это невосполнимая утрата для всех. Алексей Юрьевич - ты навсегда останешься в наших сердцах", - пишут его коллеги и ученики.
Трагедия разыгралась днем 30 декабря на трассе Новосибирск-Барнаул. Незговоров на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Raum двигался по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Caldina под управлением 66-летнего пенсионера. В результате Алексей Незговоров погиб, водитель Toyota Raum получил травмы.