Трагедия разыгралась днем 30 декабря на трассе Новосибирск-Барнаул. Незговоров на пассажирском сиденье автомобиля Toyota Raum двигался по Чуйскому тракту в сторону Новосибирска. Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Caldina под управлением 66-летнего пенсионера. В результате Алексей Незговоров погиб, водитель Toyota Raum получил травмы.