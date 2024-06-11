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Спортшкола

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2024
200 тысяч получила юная гимнастка за неудачный кувырок в Новосибирске
В Новосибирске ученица спортшколы получила 200 тысяч рублей за полученную на тренировке травму, следует из сообщения областного судебного департамента.
11 июня, 03:36
В Новосибирске стадион «Спартак» потребовал 5 млн рублей со школы гимнастики
11 февраля, 04:16
2023
Спортивные школы Новосибирска — где воспитывают чемпионов
4 сентября 2023, 08:01
Мэрия Новосибирска потратит 1,6 млн рублей на ремонт спортшколы в Октябрьском районе
17 июля 2023, 05:28
Главный по новосибирскому спорту Толоконский уйдет на другую работу
Стало известно об уходе руководителя управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска. При этом чиновник не отправлен в отставку. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
22 апреля 2023, 07:45
В Новосибирске «почистят» спортивные кадры
В спортивных учреждениях Новосибирска в ближайшее время ожидается большая «чистка» кадров. Это связано с ранее проведенной проверкой деятельности спортшкол.
21 апреля 2023, 12:36
2022
Директор искитимской спортшколы погиб в ДТП в Новосибирской области
31 декабря 2022, 10:42

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