Главный по новосибирскому спорту Толоконский уйдет на другую работу

Глава управления по спорту новосибирской мэрии Толоконский уйдет на другую работу

Стало известно об уходе руководителя управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска. При этом чиновник не отправлен в отставку. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.