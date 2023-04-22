Главный по новосибирскому спорту Толоконский уйдет на другую работу

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
«Алексей Толоконский уйдет на другую работу. Позже он сам все озвучит официально», - рассказала Терешкова «Сиб.фм».
Также директорское кресло покинет глава школы олимпийского резерва Сергей Тетевосян. Подобная «чистка» может быть связана с необходимостью обновления спортивных кадров. Как ранее сообщала Анна Терешкова, подобное решение было принято после проверки эффективности работы спортивных учреждений Новосибирска.