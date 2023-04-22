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Главный по новосибирскому спорту Толоконский уйдет на другую работу

22 апреля 2023, 07:45
Фото: precedent.tv
Сергей Толоконский сменит работу

Глава управления по спорту новосибирской мэрии Толоконский уйдет на другую работу

Стало известно об уходе руководителя управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска. При этом чиновник не отправлен в отставку. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

«Алексей Толоконский уйдет на другую работу. Позже он сам все озвучит официально», - рассказала Терешкова «Сиб.фм».

Также директорское кресло покинет глава школы олимпийского резерва Сергей Тетевосян. Подобная «чистка» может быть связана с необходимостью обновления спортивных кадров. Как ранее сообщала Анна Терешкова, подобное решение было принято после проверки эффективности работы спортивных учреждений Новосибирска.

В Новосибирске «почистят» спортивные кадры
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#Новосибирск#Анна Терешкова#Спорт#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Спортшкола#Кадры
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