В Новосибирске «почистят» спортивные кадры

Одним из первых свой пост покинет начальник управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский. Также в отставку отправят директора школы бокса олимпийского резерва Сергея Тетевосяна. Под сокращение могут попасть и другие руководители спортивных учреждений города.