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В Новосибирске «почистят» спортивные кадры

21 апреля 2023, 12:36
Фото: pxhere.com
В спортшколах Новосибирска проведут ротацию кадров

В Новосибирске «почистят» спортивные кадры

В спортивных учреждениях Новосибирска в ближайшее время ожидается большая «чистка» кадров. Это связано с ранее проведенной проверкой деятельности спортшкол.

«Назрела необходимость сменить практически всех руководителей. Ожидается очень большая ротация», - рассказала «НГС Новосибирск» вице-мэр Анна Терешкова.

Одним из первых свой пост покинет начальник управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский. Также в отставку отправят директора школы бокса олимпийского резерва Сергея Тетевосяна. Под сокращение могут попасть и другие руководители спортивных учреждений города.

При этом возможные кандидатуры на замену пока не называются. Неизвестны и сроки грандиозной «чистки» спортивных кадров. 

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#Новосибирск#Спорт#Александр Ляхов#Спортшкола#Кадры#Мэрия Новосибирска#Анна Терешкова
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