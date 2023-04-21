В Новосибирске «почистят» спортивные кадры

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
«Назрела необходимость сменить практически всех руководителей. Ожидается очень большая ротация», - рассказала «НГС Новосибирск» вице-мэр Анна Терешкова.
Одним из первых свой пост покинет начальник управления физкультуры и спорта мэрии города Новосибирска Алексей Толоконский. Также в отставку отправят директора школы бокса олимпийского резерва Сергея Тетевосяна. Под сокращение могут попасть и другие руководители спортивных учреждений города.
При этом возможные кандидатуры на замену пока не называются. Неизвестны и сроки грандиозной «чистки» спортивных кадров.