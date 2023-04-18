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Новосибирцам из-за эстафеты ограничат движение по четырем улицам

18 апреля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Из-за эстафеты перекроют четыре улицы

В Новосибирске из-за памятной эстафеты закроют четыре улицы

В Новосибирске ограничат движение по четырем улицам Ленинского района. Дороги перекроют из-за легкоатлетической эстафеты. Об этом сообщили в городской администрации.
«Ввести 29.04.2023 с 09:00 до 14:00 часов временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог», — указано в проекте постановления на сайте мэрии города Новосибирска.

Причиной временного перекрытия движения станет проведение 74-й легкотатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. На период спортивного мероприятия новосибирцы не смогут проехать по улице Станиславского на участке от площади имени Станиславского до площади Труда, по улице Плахотного на участке «улица Петропавловская – улица Костычева», улице Пархоменко (участок «улица Станиславского – улица Римского-Корсакова») и улице Котовского( дома 21-27).

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Пассажирский транспорт#Общественный транспорт#Соревнования
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