Новосибирцам из-за эстафеты ограничат движение по четырем улицам

Причиной временного перекрытия движения станет проведение 74-й легкотатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. На период спортивного мероприятия новосибирцы не смогут проехать по улице Станиславского на участке от площади имени Станиславского до площади Труда, по улице Плахотного на участке «улица Петропавловская – улица Костычева», улице Пархоменко (участок «улица Станиславского – улица Римского-Корсакова») и улице Котовского( дома 21-27).