Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Согласно документации, проезд будет ограничен на улице Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Димитрова, Советском и Бердском шоссе, а также проезде Энергетиков. В рамках ремонтных работ на четыре метра сузят мост через Иню, частично закроют путепровод на Советском шоссе с организацией движения по одной полосе. Также для новосибирцев сузят участки для проезда в районе улицы Фабричной, ТЭЦ-3 и моста через Тулу.
Ограничения будут действовать полгода. Водителям уже советуют учесть временное сужение участков во избежание аварийных ситуаций.
Напомним, что напротив мэрии Новосибирска разрушилась плитка. Лестницу на крыльце краеведческого музея пока так и не отремонтировали.