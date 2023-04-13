Согласно документации, проезд будет ограничен на улице Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Димитрова, Советском и Бердском шоссе, а также проезде Энергетиков. В рамках ремонтных работ на четыре метра сузят мост через Иню, частично закроют путепровод на Советском шоссе с организацией движения по одной полосе. Также для новосибирцев сузят участки для проезда в районе улицы Фабричной, ТЭЦ-3 и моста через Тулу.