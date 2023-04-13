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Транспортный коллапс ждет новосибирцев из-за сужения проезда по крупным магистралям

13 апреля 2023, 10:32
Фото: atas.info
Водителям советуют быть осторожными

В Новосибирске сузят проезд по крупным магистралям

В Новосибирске временно ограничат движение на нескольких улицах. Ограничения будут действовать с 21 апреля по 20 октября. Соответствующие проекты постановлений опубликованы мэрией Новосибирска.

Согласно документации, проезд будет ограничен на улице Сибиряков-Гвардейцев, проспекте Димитрова, Советском и Бердском шоссе, а также проезде Энергетиков. В рамках ремонтных работ на четыре метра сузят мост через Иню, частично закроют путепровод на Советском шоссе с организацией движения по одной полосе. Также для новосибирцев сузят участки для проезда в районе улицы Фабричной, ТЭЦ-3 и моста через Тулу.

Ограничения будут действовать полгода. Водителям уже советуют учесть временное сужение участков во избежание аварийных ситуаций.

Напомним, что напротив мэрии Новосибирска разрушилась плитка. Лестницу на крыльце краеведческого музея пока так и не отремонтировали.

«Смотрят из окна и бездействуют»: плитка разрушилась напротив мэрии Новосибирска
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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Дороги#Ремонт#Ремонтные работы#Мэрия Новосибирска
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