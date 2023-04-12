atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Изображение материала

«Смотрят из окна и бездействуют»: плитка разрушилась напротив мэрии Новосибирска

12 апреля 2023, 08:57
Фото: atas.info
Плитка потрескалась на крыльце музея напротив мэрии Новосибирска

В Новосибирске плитка разрушилась у Краеведческого музея напротив мэрии

Плитка потрескалась на крыльце Краеведческого музея в Новосибирске. Горожане жалуются на бездействие городских властей.

Лестницу, где разрушилась плитка, огородили лентой. Прошло уже несколько недель и к ремонту еще так и не приступили.

«Музей находится напротив мэрии. Получается, чиновники каждый день смотрят на здание из окна, но ничего не хотят предпринимать. Город растаял вместе со снегом», - пожаловались Atas.info читатели.

На Новосибирск ежегодно обрушиваются многочисленные проблемы с приходом весны. Снег тает и обнажает все изъяны на автомобильных дорогах и тротуарах. Горожане регулярно жалуются на разрушенные конструкции, лужи и грязь.

 

В ней купаются дети: новосибирец загонял местные власти и СГК из-за лужи на Петухова
Узнать подробнее
#Алина Шефер#Мэрия Новосибирска#Грязь#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске
Вчера, 09:53
В Новосибирск пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
Вчера, 13:26
Что будет за неявку по электронной повестке на «Госуслугах» рассказал юрист
Сегодня, 05:47
В Новосибирске за прошедший год двое заключенных получили пожизненное: смотрим за что
Сегодня, 09:45
"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
Вчера, 05:28
Самая гламурная чиновница Новосибирской области ушла в отставку
Сегодня, 03:02