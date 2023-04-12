«Смотрят из окна и бездействуют»: плитка разрушилась напротив мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Лестницу, где разрушилась плитка, огородили лентой. Прошло уже несколько недель и к ремонту еще так и не приступили.
«Музей находится напротив мэрии. Получается, чиновники каждый день смотрят на здание из окна, но ничего не хотят предпринимать. Город растаял вместе со снегом», - пожаловались Atas.info читатели.
На Новосибирск ежегодно обрушиваются многочисленные проблемы с приходом весны. Снег тает и обнажает все изъяны на автомобильных дорогах и тротуарах. Горожане регулярно жалуются на разрушенные конструкции, лужи и грязь.