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Грязь

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2024
Самый грязный район назвали в Новосибирске — где мусора больше всего
В Новосибирске подвели итоги субботника и назвали самый грязный район, о чем информирует мэрия.
21 октября, 03:35
Кишечная инфекция и грязная вода: реальность курортного отдыха на Черном море
Туристы жалуются на переполненные пляжи с дорогими шезлонгами, грязную воду и мусор на берегу Черного моря. Отзывы посетителей об отдыхе в Краснодарском крае, в материале Atas.info.
9 июля, 07:52
Пользователи Reddit не советуют иностранцам приезжать в Новосибирск — и вот почему
9 июля, 06:18
После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирска из-за грязи на ботинках
Юрист Константин Зиновьев сравнил подошвы своей обуви после ненастной Москвы и прогулки по Новосибирску.
20 июня, 05:28
План борьбы с пылью представил мэр Новосибирска Кудрявцев
26 апреля, 13:47
Фейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
Страница псевдомэра Новосибирская стала местом, где жители делятся своими проблемами, данные находятся в открытом доступе в телеграмме.
23 апреля, 09:24
Новую плитку размыло в Первомайском сквере Новосибирска
Новосибирск оказался затоплен после таяния снега, и в результате новая плитка в Первомайском сквере была размыта.
31 марта, 04:02
Виновных в грязных тротуарах и дорогах нашли в мэрии Новосибирска
30 января, 03:29
2023
Слив нефтепродуктов в озеро заметили новосибирцы в Дзержинском районе
В Новосибирске в Дзержинском районе местные жители обнаружили слив нефтепродуктов в одно из озер. Эту информацию 22 июня опубликовали в ВК-группе «АСТ-54».
22 июня 2023, 01:39
Цвет фекалий: в Новосибирской области детей купают в грязной воде из-под крана
В Коченевском районе Новосибирской области местные жители возмущены тем, что из-под их крана течет коричневая вода, о проблеме они сообщили в ВК-группе «АСТ-54».
28 мая 2023, 15:44
«Смотрят из окна и бездействуют»: плитка разрушилась напротив мэрии Новосибирска
Плитка потрескалась на крыльце Краеведческого музея в Новосибирске. Горожане жалуются на бездействие городских властей.
12 апреля 2023, 08:57
Новосибирцы пожаловались на разбросанный мусор возле ЖК «La Grande»
Жителей Новосибирска возмутила антисанитария в районе ЖК «La Grande». По словам очевидцев, мусор из баков разбрасывают на дороге бомжи и собаки. Соответствующий пост опубликован в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
11 апреля 2023, 11:03
2022
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
24 ноября 2022, 06:45

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