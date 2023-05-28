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Цвет фекалий: в Новосибирской области детей купают в грязной воде из-под крана

28 мая 2023, 15:44
Фото: 1MI
Грязная вода бежит в домах местных жителей

В Новосибирской области жители моют детей в коричневой воде из-под крана

В Коченевском районе Новосибирской области местные жители возмущены тем, что из-под их крана течет коричневая вода, о проблеме они сообщили в ВК-группе «АСТ-54».

Как отметила автор поста, из-за высокой концентрации примесей вода из-под крана приобрела коричневый оттенок. Ржавой водой горожане моются и используют в бытовых целях. А вот готовить еду местные совсем не рискуют.

«Посмотрите как выглядит вода под которой мы моемся и стираем вещи, а также купаем детей! Ну, а на готовку приходится покупать бутилированную!» — сетует автор публикации.

Сибиряки просят районную администрацию обратить внимание на ситуацию и добиться ее исправления.

Грязная вода Грязная вода
Грязная вода
Фото: ВК/АСТ-54
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#Эмилия Губарева#Дети#Вода#Грязь#Общество#Город#Новосибирск
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