Цвет фекалий: в Новосибирской области детей купают в грязной воде из-под крана

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Как отметила автор поста, из-за высокой концентрации примесей вода из-под крана приобрела коричневый оттенок. Ржавой водой горожане моются и используют в бытовых целях. А вот готовить еду местные совсем не рискуют.
«Посмотрите как выглядит вода под которой мы моемся и стираем вещи, а также купаем детей! Ну, а на готовку приходится покупать бутилированную!» — сетует автор публикации.
Сибиряки просят районную администрацию обратить внимание на ситуацию и добиться ее исправления.