Новосибирцы пожаловались на разбросанный мусор возле ЖК «La Grande»

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
«Недалеко от перекрестка улиц 1905 года и Ленской, около ЖК «La Grande», создана антисанитарная ситуация!», - указано в посте.
Мусор, из баков откровенно разбрасывается бомжами и собаками. В результате пешеходы вынуждены обходить «вонючий» тротуар за километр. Отходами усеяна и проезжая часть. Предпринимает ли какие-либо меры управляющая компания, неизвестно.
Новость уже привлекла внимание новосибирцев. «Кто создал эту антисанитарию? Правильно, те, кто там живет», - отметил Алексей Майданюк. «Дело не в La Grande, у них мусорные баки с другой стороны. Но там действительно невозможно пройти мимо ни по раздолбанной дороге, ни мимо вони и срача», - заявила Наталья Гартман.
Напомним, что сделки с бывшим регоператором по обращению с мусором «Экология Новосибирск» признаны недействительными. Обанкротившейся компании вернут 44,9 миллиона рублей.