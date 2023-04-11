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Новосибирцы пожаловались на разбросанный мусор возле ЖК «La Grande»

11 апреля 2023, 11:03
Фото: ВК / АСТ-54
Мусор лежит прямо на дороге

В Новосибирске бомжи и собаки разбрасывают мусор из баков на тротуар

Жителей Новосибирска возмутила антисанитария в районе ЖК «La Grande». По словам очевидцев, мусор из баков разбрасывают на дороге бомжи и собаки. Соответствующий пост опубликован в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Недалеко от перекрестка улиц 1905 года и Ленской, около ЖК «La Grande», создана антисанитарная ситуация!», - указано в посте.

Мусор, из баков откровенно разбрасывается бомжами и собаками. В результате пешеходы вынуждены обходить «вонючий» тротуар за километр. Отходами усеяна и проезжая часть. Предпринимает ли какие-либо меры управляющая компания, неизвестно.

Новость уже привлекла внимание новосибирцев. «Кто создал эту антисанитарию? Правильно, те, кто там живет», - отметил Алексей Майданюк. «Дело не в La Grande, у них мусорные баки с другой стороны. Но там действительно невозможно пройти мимо ни по раздолбанной дороге, ни мимо вони и срача», - заявила Наталья Гартман.

Напомним, что сделки с бывшим регоператором по обращению с мусором «Экология Новосибирск» признаны недействительными.  Обанкротившейся компании вернут 44,9 миллиона рублей.

Сделки бывшего регоператора по обращению с мусором в Новосибирске недействительны
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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Мусор#Грязь#Антисанитария#Соцсети
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