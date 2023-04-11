Новосибирцы пожаловались на разбросанный мусор возле ЖК «La Grande»

Новость уже привлекла внимание новосибирцев. «Кто создал эту антисанитарию? Правильно, те, кто там живет», - отметил Алексей Майданюк. «Дело не в La Grande, у них мусорные баки с другой стороны. Но там действительно невозможно пройти мимо ни по раздолбанной дороге, ни мимо вони и срача», - заявила Наталья Гартман.