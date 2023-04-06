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Сделки бывшего регоператора по обращению с мусором в Новосибирске недействительны

6 апреля 2023, 10:21
Фото: 1MI
Сделки регоператора признали недействительными

Сделки регоператора «Экология Новосибирск» признали незаконными

Сделки, заключенные с бывшим оператором по обращению с доходами «Экология Новосибирск» признали недействительными. Компании, признанной банкротом, вернут 44,9 миллиона рублей. Об этом сообщили в Арбитражном суде Новосибирской области.

Согласно решению арбитража, недействительными являются сделки по перечислению финансов между ООО «Компания проектного финансирования» и «Экология Новосибирск». Все полученные деньги с процентами будут возвращены экс-оператору по работе с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, ходатайство конкурсного управляющего Владислава Баряева об оспаривании трех сделок, заключенных в 2020 году, было удовлетворено.

Напомним, что компания «Экология Новосибирск» была официально признана банкротом в марте нынешнего года, в ее отношении введено конкурсное управление. Обязанности регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами временно возложено на МУП «Спецавтохозяйство».

Бывший регоператор по обращению с отходами "Экология Новосибирск" признан банкротом
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#Новосибирск#Экономика#Арбитраж#Арбитражный суд#Банкротство
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