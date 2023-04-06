Сделки бывшего регоператора по обращению с мусором в Новосибирске недействительны

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Согласно решению арбитража, недействительными являются сделки по перечислению финансов между ООО «Компания проектного финансирования» и «Экология Новосибирск». Все полученные деньги с процентами будут возвращены экс-оператору по работе с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, ходатайство конкурсного управляющего Владислава Баряева об оспаривании трех сделок, заключенных в 2020 году, было удовлетворено.
Напомним, что компания «Экология Новосибирск» была официально признана банкротом в марте нынешнего года, в ее отношении введено конкурсное управление. Обязанности регионального оператора по работе с твердыми коммунальными отходами временно возложено на МУП «Спецавтохозяйство».