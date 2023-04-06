Сделки бывшего регоператора по обращению с мусором в Новосибирске недействительны

Согласно решению арбитража, недействительными являются сделки по перечислению финансов между ООО «Компания проектного финансирования» и «Экология Новосибирск». Все полученные деньги с процентами будут возвращены экс-оператору по работе с твердыми коммунальными отходами. Таким образом, ходатайство конкурсного управляющего Владислава Баряева об оспаривании трех сделок, заключенных в 2020 году, было удовлетворено.