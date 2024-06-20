После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирскка из-за грязи на ботинках

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Новосибирский юрист Константин Зиновьев сравнил чистоту своих ботинок после четырехдневного пребывания в дождливой Москве и после прогулки по улицам Новосибирска. О результатах эксперимента горожанин сообщил на своей странице в ВК.
«Намедни был в московской командировке и четыре дня ходил по городу (включая общественный транспорт) в ботинках. Погода была ненастная с частыми дождями. Впопыхах, не успев помыть, сунул их в пакете в чемодан — решил, что дома помою. Каково же было удивление, когда выяснилось, что и мыть то нечего», — удивленно написал горожанин.
Зиновьев подверг сомнению искренность городских властей Новосибирска, часто говорящих о попадании грязи на тротуары с прилегающих газонов. Он заявил, что в столице газоны и клумбы гораздо выше, однако тротуары практически идеально чистые.
Автора поста в комментарии поддержала адвокат Инесса Рябинина.
«Странность в том, что в нашем Пылесибирске газоном называют обычно кучу грунта. Чаще всего имеющего форму горки, которую только что сгрузили из самосвала. На этом благоустройство оканчивается», — печально вынесла свой вердикт юрист.
Большинство подписчиков Константина Зиновьева вынуждены были согласиться с тем, что уборка на московских улицах делается гораздо тщательнее.