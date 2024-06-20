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Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирскка из-за грязи на ботинках

После поездки в Москву юрист «напал» на мэрию Новосибирскка из-за грязи на ботинках

20 июня 2024, 05:28
Фото: Константин Зиновьев/ВК
Юрист Константин Зиновьев сравнил подошвы своей обуви после ненастной Москвы и прогулки по Новосибирску.

Новосибирский юрист Константин Зиновьев сравнил чистоту своих ботинок после четырехдневного пребывания в дождливой Москве и после прогулки по улицам Новосибирска. О результатах эксперимента горожанин сообщил на своей странице в ВК.

«Намедни был в московской командировке и четыре дня ходил по городу (включая общественный транспорт) в ботинках. Погода была ненастная с частыми дождями. Впопыхах, не успев помыть, сунул их в пакете в чемодан — решил, что дома помою. Каково же было удивление, когда выяснилось, что и мыть то нечего», — удивленно написал горожанин.

Зиновьев подверг сомнению искренность городских властей Новосибирска, часто говорящих о попадании грязи на тротуары с прилегающих газонов. Он заявил, что в столице газоны и клумбы гораздо выше, однако тротуары практически идеально чистые.

Автора поста в комментарии поддержала адвокат Инесса Рябинина.

«Странность в том, что в нашем Пылесибирске газоном называют обычно кучу грунта. Чаще всего имеющего форму горки, которую только что сгрузили из самосвала. На этом благоустройство оканчивается», — печально вынесла свой вердикт юрист.

Большинство подписчиков Константина Зиновьева вынуждены были согласиться с тем, что уборка на московских улицах делается гораздо тщательнее.

169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске
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#Юрий Фомиченко#Погода#Москва#Грязь#Обувь#Тротуары
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