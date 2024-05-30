169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске

Как заявил мэр Максим Кудрявцев, в момент его заступления на новый пост, ежедневной уборкой улиц столицы Сибири занимались 229 человек. После применения схемы интегральных расчетов оказалось, что рабочих должно быть минимум 577. На всякий случай в мэрии к этой цифре добавили еще 100 уборщиков.