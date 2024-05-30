169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
В Новосибирске будут сформированы дополнительные бригады для уборки городских улиц, на это уже выделено 169 миллионов рублей. Это решение поддержали депутаты Заксобрания и Горсовета, рассказали в пресс-центре мэрии.
Как заявил мэр Максим Кудрявцев, в момент его заступления на новый пост, ежедневной уборкой улиц столицы Сибири занимались 229 человек. После применения схемы интегральных расчетов оказалось, что рабочих должно быть минимум 577. На всякий случай в мэрии к этой цифре добавили еще 100 уборщиков.
Выделенные деньги пойдут на оплату труда новых сотрудников, а также на покупку инвентаря.
По наблюдениям градоначальника, сейчас необходимо обратить внимание на уборку у остановок общественного транспорта, столбов на обочинах, парковочных карманов и съездов для детских и инвалидных колясок. Все эти места труднодоступны для уборочных машин, поэтому их приходится приводить в надлежащее состояние руками.
Новые бригады будут сформированы к середине лета. Кудрявцев также обещает пересмотреть к 1 июля критерии качественной уборки, действующие сейчас на улицах Новосибирска.