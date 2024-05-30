Пешеходный мост через Большевистскую закроют в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Новосибирске на полтора месяца для передвижения закроют мост через улицу Большевистскую. Он находится возле остановки «Завод торгового оборудования».
Сейчас этот значимый объект дорожной инфраструктуры ремонтирует предприятие «Гормост». Мост закроют, чтобы ускорить работы и побыстрее запустить отремонтированный переход в эксплуатацию, соблюдая при этом безопасность.
Надземный переход планируется закрыть после 3 июня, точная дата пока неизвестна. Подрядчики обещают завершить ремонт до 20 июля.
Чтобы попасть на противоположную сторону Большевистской, пешеходам предлагается воспользоваться наземным переходом возле Мелькомбината, уточнили в муниципальном пресс-центре.