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Пешеходный мост через Большевистскую закроют в Новосибирске

Пешеходный мост через Большевистскую закроют в Новосибирске

30 мая 2024, 05:09
Фото: мэрия Новосибирска
В Новосибирске решили на время реконструкции закрыть пешеходный надземный переход над улице Большевистской, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске на полтора месяца для передвижения закроют мост через улицу Большевистскую. Он находится возле остановки «Завод торгового оборудования».

Сейчас этот значимый объект дорожной инфраструктуры ремонтирует предприятие «Гормост». Мост закроют, чтобы ускорить работы и побыстрее запустить отремонтированный переход в эксплуатацию, соблюдая при этом безопасность.

Надземный переход планируется закрыть после 3 июня, точная дата пока неизвестна. Подрядчики обещают завершить ремонт до 20 июля.

Чтобы попасть на противоположную сторону Большевистской, пешеходам предлагается воспользоваться наземным переходом возле Мелькомбината, уточнили в муниципальном пресс-центре.

#Юрий Фомиченко#Общество#Ремонт#Пешеходный мост#Большевистская#Гормост
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