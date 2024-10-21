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Октябрь
Когда отремонтируют Октябрьский мост в Новосибирске: мэр назвал дату открытия полос
21 октября, 06:55
За дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновник
В мэрии Новосибирска новое назначения — Валерий Жарков возглавил управление автомобильных дорог, следует из распоряжения опубликованного на сайте мэрии.
9 октября, 03:28
Нового директора назначили в новосибирской «Гормост» — кто им стал
Выходец из структуры Дептранса будет заниматься строительством и ремонтов мостов, сообщили в мэрии Новосибирска.
7 октября, 08:40
Июль
Мэрия не расторгает контракт с подрядчиком ремонта Димитровского моста в Новосибирске
В Новосибирске мэрия не расторгнет контракт с компанией «СК Дороги Сибири», ремонтирующей Димитровский мост.
10 июля, 10:00
Май
Пешеходный мост через Большевистскую закроют в Новосибирске
В Новосибирске решили на время реконструкции закрыть пешеходный надземный переход над улице Большевистской, следует из сообщения мэрии.
30 мая, 05:09

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