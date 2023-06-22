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Слив нефтепродуктов в озеро заметили новосибирцы в Дзержинском районе

22 июня 2023, 01:39
Фото: АСТ-54

В Новосибирске жители Дзержинского района заметили слив нефтепродуктов в озеро

В Новосибирске в Дзержинском районе местные жители обнаружили слив нефтепродуктов в одно из озер. Эту информацию 22 июня опубликовали в ВК-группе «АСТ-54».

Черное и маслянистое вещество попало в озеро через водосточную трубу, утверждает автор поста. Согласно данным очевидцев, в озере присутствует животный мир, который может погибнуть в результате этого загрязнения.

Также пострадала собака, которая залезла в озеро. Ее едва удалось очистить от этой нефтяной массы.

На видео женщина описывает это вещество как масло, которое вытекает комками из трубы и попадает прямо в озеро.

С помощью лопаты сибирячка смогла собрать полведра нефтепродуктов, однако отходы продолжают выливаться из трубы в водоем.

Видео: АСТ-54
#Эмилия Губарева#Нефть#Отходы#Озеро#Грязь#Общество#Экология#Новосибирск#Видео
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