Слив нефтепродуктов в озеро заметили новосибирцы в Дзержинском районе

Posted Сегодня, 01:39
Published Сегодня, 01:39
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
Черное и маслянистое вещество попало в озеро через водосточную трубу, утверждает автор поста. Согласно данным очевидцев, в озере присутствует животный мир, который может погибнуть в результате этого загрязнения.
Также пострадала собака, которая залезла в озеро. Ее едва удалось очистить от этой нефтяной массы.
На видео женщина описывает это вещество как масло, которое вытекает комками из трубы и попадает прямо в озеро.
С помощью лопаты сибирячка смогла собрать полведра нефтепродуктов, однако отходы продолжают выливаться из трубы в водоем.