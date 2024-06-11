200 тысяч получила юная гимнастка за неудачный кувырок в Новосибирске

Девочка в марте 2022 года во время тренировки упала на пол, где не были постелены маты. Тренер не сразу сообщила об этом родителям, и девочка сидела на скамейке до конца занятия. Уже дома ей стало хуже, спортсменку отвезли в больницу. Вердикт медиков — перелом двух позвонков.