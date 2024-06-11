200 тысяч получила юная гимнастка за неудачный кувырок в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
В Новосибирске юная гимнастка получила со спортивной школы 200 тысяч рублей за неудачно сделанный на тренировке кувырок. Во время тренировки 9-летняя спортсменка травмировала позвоночник и угодила в больницу, рассказали в региональном судебном департаменте.
Девочка в марте 2022 года во время тренировки упала на пол, где не были постелены маты. Тренер не сразу сообщила об этом родителям, и девочка сидела на скамейке до конца занятия. Уже дома ей стало хуже, спортсменку отвезли в больницу. Вердикт медиков — перелом двух позвонков.
На спортивной карьере пришлось поставить крест, девочка до сих пор чувствует боли в спине и не может даже нормально играть с друзьями.
Мама спортсменки в качестве компенсации просила взыскать со спортшколы 800 тысяч рублей, но суд снизил итоговую сумму вчетверо.
Апелляцию учебного учреждения Новосибирский областной суд отклонил.