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200 тысяч получила юная гимнастка за неудачный кувырок в Новосибирске

200 тысяч получила юная гимнастка за неудачный кувырок в Новосибирске

11 июня 2024, 03:36
Фото: 1MI
В Новосибирске ученица спортшколы получила 200 тысяч рублей за полученную на тренировке травму, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Новосибирске юная гимнастка получила со спортивной школы 200 тысяч рублей за неудачно сделанный на тренировке кувырок. Во время тренировки 9-летняя спортсменка травмировала позвоночник и угодила в больницу, рассказали в региональном судебном департаменте.

Девочка в марте 2022 года во время тренировки упала на пол, где не были постелены маты. Тренер не сразу сообщила об этом родителям, и девочка сидела на скамейке до конца занятия. Уже дома ей стало хуже, спортсменку отвезли в больницу. Вердикт медиков — перелом двух позвонков.

На спортивной карьере пришлось поставить крест, девочка до сих пор чувствует боли в спине и не может даже нормально играть с друзьями.

Мама спортсменки в качестве компенсации просила взыскать со спортшколы 800 тысяч рублей, но суд снизил итоговую сумму вчетверо.

Апелляцию учебного учреждения Новосибирский областной суд отклонил.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Травма#Больница#Спортшкола#Тренировка#Гимнастка#Получение компенсации
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