Мать погибшей накануне в аварии 7-летней девочки просит помощи в похоронах дочери. В социальных сетях она разместила номер банковской карты. Женщина пишет, что находится в прострации, и не представляет, сколько могут стоить похороны. Вместе с 4-летним сыном она сейчас находится в больнице, сообщает СибФМ.
Трагедия произошла на трассе в Краснозерском районе Новосибирской области 30 декабря вечером. Погибла девочка 7 лет, ее 4 летний брат доставлен с травмами в больницу. По информации ГИБДД, 62-летний водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина, в салоне, кроме него, находилась жена и двое детей.