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В Новосибирске собирают деньги на похороны погибшей в ДТП 7-летней девочки

Сегодня, 04:02
Фото: ГИБДД по НСО
Удар пришелся со стороны, где сидела девочка

Мать погибшей в аварии 7-летней просит переводить ей деньги на похороны дочери

Мать погибшего ребенка разместила в соцсетях объявление о финансовой помощи

Мать погибшей накануне в аварии 7-летней девочки просит помощи в похоронах дочери. В социальных сетях она разместила номер банковской карты. Женщина пишет, что находится в прострации, и не представляет, сколько могут стоить похороны. Вместе с 4-летним сыном она сейчас находится в больнице, сообщает СибФМ.

Трагедия произошла на трассе в Краснозерском районе Новосибирской области 30 декабря вечером. Погибла девочка 7 лет, ее 4 летний брат доставлен с травмами в больницу. По информации ГИБДД, 62-летний водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина, в салоне, кроме него, находилась жена и двое детей.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Помощь
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