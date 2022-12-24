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В центре Новосибирска произошло массовое ДТП с участием четырех машин

Сегодня, 10:32
Фото: Комментарии в VK-сообществе "АСТ-54"
Авария на Ипподромской улице Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска столкнулись четыре машины

Четыре автомобиля столкнулись в Центральном районе Новосибирска, по предварительным данным пострадало два человека.

Первая информация о случившемся появилась в субботу, 24 декабря, в ВК-сообществе «АСТ-54». В посту, опубликованном в группе, сообщалось, что авария произошла на улице Ипподромской. 

Toyota Highlander, два седана Volkswagen Polo и ВАЗ-2114 столкнулись на заснеженных улицах столицы Сибири. 

Один Volkswagen был с наклейками «Яндекс.Такси». 

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ. 

«У девушки-пассажирки зафиксировано сотрясение головного мозга, у парня-водителя ушибы», — сообщает «АСТ-54». 

Ранее в аварии, случившейся в Тогучинском районе Новосибирской области, погиб 37-летний мужчина.

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#ДТП#Происшествия#Транспорт#Массовая авария#Новосибирск
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