В центре Новосибирска произошло массовое ДТП с участием четырех машин

Первая информация о случившемся появилась в субботу, 24 декабря, в ВК-сообществе «АСТ-54». В посту, опубликованном в группе, сообщалось, что авария произошла на улице Ипподромской.
Toyota Highlander, два седана Volkswagen Polo и ВАЗ-2114 столкнулись на заснеженных улицах столицы Сибири.
Один Volkswagen был с наклейками «Яндекс.Такси».
В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали водитель и пассажир автомобиля ВАЗ.
«У девушки-пассажирки зафиксировано сотрясение головного мозга, у парня-водителя ушибы», — сообщает «АСТ-54».
Ранее в аварии, случившейся в Тогучинском районе Новосибирской области, погиб 37-летний мужчина.