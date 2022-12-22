Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Искитимском районе НСО

ГУ МВД по НСО сообщает, что авария произошла на трассе “Чуйский тракт” в одиннадцатом часу утра 22 декабря. Рейсовый автобус выполнял маршрут “Новосибирск-Барнаул”, и на 83-м километре трассы не справился с управлением.