Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Искитимском районе НСО

ГУ МВД по НСО сообщает, что авария произошла на трассе “Чуйский тракт” в одиннадцатом часу утра 22 декабря. Рейсовый автобус выполнял маршрут “Новосибирск-Барнаул”, и на 83-м километре трассы не справился с управлением.
Выехав на встречную полосу, KIA столкнулся с КамАЗом. В результате аварии пострадали три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет.
Характер травм не уточняется, однако известно, что пострадавших детей доставила в ближайшую больницу бригада скорой медицинской помощи.
На месте ДТП работают органы Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства произошедшего.
Ранее Atas.info сообщал о пробках, которые сковали улицы Новосибирска 22 декабря.