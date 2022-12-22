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Три ребенка получили травмы в результате ДТП в Искитимском районе НСО

Сегодня, 07:34
Фото: ГУ МВД по НСО
КамАЗ и рейсовый автобус после аварии

В Новосибирской области перевозящий детей рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом 

Автобус KIA Grandbird, в салоне которого находились 27 детей, не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем.

ГУ МВД по НСО сообщает, что авария произошла на трассе “Чуйский тракт” в одиннадцатом часу утра 22 декабря. Рейсовый автобус выполнял маршрут “Новосибирск-Барнаул”, и на 83-м километре трассы не справился с управлением. 

Выехав на встречную полосу, KIA столкнулся с КамАЗом. В результате аварии пострадали три пассажира автобуса - дети в возрасте 10-11 лет. 

Характер травм не уточняется, однако известно, что пострадавших детей доставила в ближайшую больницу бригада скорой медицинской помощи. 

На месте ДТП работают органы Госавтоинспекции, устанавливая обстоятельства произошедшего. 

Ранее Atas.info сообщал о пробках, которые сковали улицы Новосибирска 22 декабря. 

Автобус «Новосибирск-Барнаул» врезался в КАМАЗ – среди пострадавших есть дети
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КамАЗ после столкновения с автобусовКамАЗ после столкновения с автобусов
Автобус, перевозивший детей, после ДТПАвтобус, перевозивший детей, после ДТП
КамАЗ после столкновения с автобусов
Фото: ГУ МВД по НСО
#ДТП#Новосибирская область#Дети#Пострадавшие#Происшествия#Транспорт
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