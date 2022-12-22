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Движение парализовано. Новосибирск встал в 8-бальные пробки

Сегодня, 03:13
Фото: 1MI
Тяжело проехать с левого на правый берег

В Новосибирске образовались 8-бальные пробки из-за аварий

Утром 22 декабря в Новосибирске возникли 8-бальные пробки. Смотрим, на каких улицах затруднено движение.

Сегодня на улице метель и ветер. Утром парализовало движение как на левом, так и на правом берегу.

«Возле метро «Речной вокзал» по Большевичке вообще не ехали. ДТП в среднем ряду было. Час ехали до площади инженера Будагова. Там уже легче стало», - рассказал Atas.info автомобилист Николай.
«Октябрьский мост после площади Лыщинского весь стоял в сторону правого берега. Аварий там не было, на Восходе спокойно дальше только проехали», - написала наша читательница Наталья.

По данным 2ГИС, в городе произошли несколько аварий на улицах Большевистская, Восход, Немировича-Данченко, на Октябрьской магистрали. На этих участках затруднено движение автомобилей.

Обстановка на дорогах оценивается на 8 баллов из 10. Также пробки возникли на Вокзальной магистрали, проспекте Димитрова и Красном проспекте.

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Напомним, что ранее студентка сравнила два города: Новокузнецк и Новосибирск. По ее словам, в Новосибирске больше транспорта, но меньше бесплатных развлечений. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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