Движение парализовано. Новосибирск встал в 8-бальные пробки

Сегодня на улице метель и ветер. Утром парализовало движение как на левом, так и на правом берегу.
«Возле метро «Речной вокзал» по Большевичке вообще не ехали. ДТП в среднем ряду было. Час ехали до площади инженера Будагова. Там уже легче стало», - рассказал Atas.info автомобилист Николай.
«Октябрьский мост после площади Лыщинского весь стоял в сторону правого берега. Аварий там не было, на Восходе спокойно дальше только проехали», - написала наша читательница Наталья.
По данным 2ГИС, в городе произошли несколько аварий на улицах Большевистская, Восход, Немировича-Данченко, на Октябрьской магистрали. На этих участках затруднено движение автомобилей.
Обстановка на дорогах оценивается на 8 баллов из 10. Также пробки возникли на Вокзальной магистрали, проспекте Димитрова и Красном проспекте.
Напомним, что ранее студентка сравнила два города: Новокузнецк и Новосибирск. По ее словам, в Новосибирске больше транспорта, но меньше бесплатных развлечений.