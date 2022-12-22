atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Переехавшая из Кузбасса сибирячка сравнила Новосибирск с Кемеровской областью

Сегодня, 02:18
Фото: atas.info
На левой фотографии - Междуреченск, на второй - Новосибирск
Жительница Кемеровской области переехала в Новосибирск три года назад – она поступила в наш университет. Сибирячка сравнила два города и рассказала об этом Atas.info.

Екатерина родилась в Новокузнецке. Сейчас она живет на два города, так как поступила в новосибирский университет – НГПУ. По словам студентки, Новосибирск сильно отличается от Кемеровской области.

В мегаполисе больше современного транспорта, но внимание уделяют лишь центру города.

«В Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске – не так. Во всех этих городах живут мои родственники, друзья. Кузбасс радуют украшениями не только в центре города, а на многих улицах, потому что все делается для людей, а не на показуху. А вот по количеству транспорта никто не уступит Новосибирску. В Новокузнецке только появляются современные автобусы, но они не нравятся местным жителям – бабули не могут забраться на высокие ступеньки, поэтому пока они не прижились. По городу процентов 70 ходят старые ПАЗики. Стоимость сейчас 30-35 рублей. В Новосибирске конечно дешевле, чему я удивилась», - поделилась с Atas.info Екатерина.

Также, по словам сибирячки, в Новосибирске много платных развлечений, а в Кемеровской области больше бесплатных. В столице Сибири есть разные кафе, а вот чтобы нормально поесть в Кузбассе, нужно еще поискать это место.

«Что могу сказать, ледовый городок на набережной в Новосибирске – ежегодно платный. Причем за билет нужно отдать внушительную сумму. В Кемеровской области все нацелено на людей. За платно бы развлекаться зимними забавами мало кто пошел, мы всегда найдем место отдыха и с детьми. У нас строят красивые снежные фигуры, мы с молодежью катаемся на лыжных базах и не только, все это в доступности. А в Новосибирске спортивного и развлекательного за бесплатно найти трудно. Зато у вас можно посидеть в любом классном кафе по любому бюджету. В Кемерово мало хороших мест. Сейчас везде открыли КФС, но это больше место чтобы погреться, местные не воспринимают это кафе», - считает студентка.

Что касается экологии, то Екатерина ответить затруднилась. По ее словам, в Кемеровской области большие выбросы угольной сажи. В Новосибирске же плохой воздух из-за пыли летом и морозов зимой.

«Да, по экологии все сложно. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецке весь снег просто черный. Сами города пыльные и грязные, сажа оседает везде. В Новосибирске же такого нет, но есть проблемы с воздухом. Летом смог, пыль, а зимой в период морозов тоже трудно дышать и неприятный запах возникает», - заключила уроженка Кузбасса.
Праздничный разгул: как Новосибирск встретит Новый год
Узнать подробнее

Напомним, что в этом году Новосибирск - это новогодняя столица России. Ранее мэрия опубликовала подробную программу празднования Нового года 2023, читайте в материале. 

#Общество#Город#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Параллельный импорт: чем пугают покупателей продавцы Levi's в Новосибирске
Вчера, 09:06
Билеты на матчи ХК "Сибирь" на январь продают в старый ЛДС "Сибирь"
20 декабря 08:28
В Новосибирске из аптек пропал детский «Нурофен»
Вчера, 03:17
В Новосибирске с кондуктором автобуса №14 расплатились фальшивой купюрой
Вчера, 02:46
В Новосибирске IKEA отсудила у мэрии 3 миллиона рублей за аренду
Вчера, 01:29
Лучшие фото "Полярного экспресса" в Новосибирске за 2500 рублей - в декабре 2022
18 декабря 09:15