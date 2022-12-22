Переехавшая из Кузбасса сибирячка сравнила Новосибирск с Кемеровской областью

Екатерина родилась в Новокузнецке. Сейчас она живет на два города, так как поступила в новосибирский университет – НГПУ. По словам студентки, Новосибирск сильно отличается от Кемеровской области.
В мегаполисе больше современного транспорта, но внимание уделяют лишь центру города.
«В Кемерово, Новокузнецке, Междуреченске – не так. Во всех этих городах живут мои родственники, друзья. Кузбасс радуют украшениями не только в центре города, а на многих улицах, потому что все делается для людей, а не на показуху. А вот по количеству транспорта никто не уступит Новосибирску. В Новокузнецке только появляются современные автобусы, но они не нравятся местным жителям – бабули не могут забраться на высокие ступеньки, поэтому пока они не прижились. По городу процентов 70 ходят старые ПАЗики. Стоимость сейчас 30-35 рублей. В Новосибирске конечно дешевле, чему я удивилась», - поделилась с Atas.info Екатерина.
Также, по словам сибирячки, в Новосибирске много платных развлечений, а в Кемеровской области больше бесплатных. В столице Сибири есть разные кафе, а вот чтобы нормально поесть в Кузбассе, нужно еще поискать это место.
«Что могу сказать, ледовый городок на набережной в Новосибирске – ежегодно платный. Причем за билет нужно отдать внушительную сумму. В Кемеровской области все нацелено на людей. За платно бы развлекаться зимними забавами мало кто пошел, мы всегда найдем место отдыха и с детьми. У нас строят красивые снежные фигуры, мы с молодежью катаемся на лыжных базах и не только, все это в доступности. А в Новосибирске спортивного и развлекательного за бесплатно найти трудно. Зато у вас можно посидеть в любом классном кафе по любому бюджету. В Кемерово мало хороших мест. Сейчас везде открыли КФС, но это больше место чтобы погреться, местные не воспринимают это кафе», - считает студентка.
Что касается экологии, то Екатерина ответить затруднилась. По ее словам, в Кемеровской области большие выбросы угольной сажи. В Новосибирске же плохой воздух из-за пыли летом и морозов зимой.
«Да, по экологии все сложно. В Ленинск-Кузнецком, Новокузнецке весь снег просто черный. Сами города пыльные и грязные, сажа оседает везде. В Новосибирске же такого нет, но есть проблемы с воздухом. Летом смог, пыль, а зимой в период морозов тоже трудно дышать и неприятный запах возникает», - заключила уроженка Кузбасса.
Напомним, что в этом году Новосибирск - это новогодняя столица России. Ранее мэрия опубликовала подробную программу празднования Нового года 2023, читайте в материале.