Мужчина погиб в результате ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области

Сообщение о произошедшем было опубликовано в телеграм-канале “Госавтоинспекция Новосибирской области”.
В тексте сообщения уточняется, что водитель находился за рулем автомобиля ВАЗ 2114 и двигался по трассе "Байкал - Тогучин - Карпысак" из Новосибирске в Тогучин. В салоне автомобиля также находилась женщина 1989 года рождения.
На 106 километре пути, выполняя обгон на разрешенном участке, ВАЗ столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado.
Водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии, его спутница, по информации ГИБДД, находится в больнице с различными травмами.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего на месте ДТП.
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