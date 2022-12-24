Мужчина погиб в результате ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области

В тексте сообщения уточняется, что водитель находился за рулем автомобиля ВАЗ 2114 и двигался по трассе "Байкал - Тогучин - Карпысак" из Новосибирске в Тогучин. В салоне автомобиля также находилась женщина 1989 года рождения.