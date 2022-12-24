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Мужчина погиб в результате ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области

Сегодня, 10:11
Фото: Телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"
Последствия аварии, унесший жизнь 37-летнему мужчине
В аварии, случившейся в Тогучинском районе Новосибирской области, погиб 37-летний мужчина.

Сообщение о произошедшем было опубликовано в телеграм-канале “Госавтоинспекция Новосибирской области”.  

В тексте сообщения уточняется, что водитель находился за рулем автомобиля ВАЗ 2114 и двигался по трассе "Байкал - Тогучин - Карпысак" из Новосибирске в Тогучин. В салоне автомобиля также находилась женщина 1989 года рождения.

На 106 километре пути, выполняя обгон на разрешенном участке, ВАЗ столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado. 

Водитель отечественного автомобиля скончался на месте аварии, его спутница, по информации ГИБДД, находится в больнице с различными травмами. 

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего на месте ДТП. 

Ранее Atas.info сообщал о 8-летнем ребенке, пострадавшем от свалившегося с крыши снега.

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#ДТП#Смерть#Авария#Новосибирская область#Транспорт#Происшествия
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