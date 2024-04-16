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Массовая авария

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2024
Массовое ДТП произошло на Советском шоссе — пять авто перебились из-за одного
В Кировском районе около полудня 16 апреля произошло массовое ДТП.
16 апреля, 09:10
Водитель иномарки скатился с Бугринского моста и устроил массовое ДТП в Новосибирске
Водитель автомобиля Nissan Note двигался на высокой скорости с Бугринского моста по улице Ватутина и устроил массовое ДТП.
15 февраля, 09:11
Новый прорыв теплосетей в Новосибирске: отключено 16 домов и гимназия
23 января, 02:29
Бригады из Алтая и Кузбасса помогут устранить последствия аварии в Новосибирске
20 января, 05:43
2023
В Новосибирске на ГБШ столкнулись пять автомобилей
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая авария. В ДТП столкнулись пять автомобилей.
5 августа 2023, 08:24
2022
В центре Новосибирска произошло массовое ДТП с участием четырех машин
Четыре автомобиля столкнулись в Центральном районе Новосибирска, по предварительным данным пострадало два человека.
24 декабря 2022, 10:32
На трассе в Черепановском районе НСО не разъехались три фуры и легковушка
Два грузовика столкнулись на трассе встали у обочины, третья фура стояла в кювете у разбитой легковушки легковушка.
13 декабря 2022, 14:13

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