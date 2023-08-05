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В Новосибирске на ГБШ столкнулись пять автомобилей

5 августа 2023, 08:24
Фото: pxhere. com
На ГБШ произошла массовая авария
В Новосибирске на Гусинобродском шоссе произошла массовая авария. В ДТП столкнулись пять автомобилей.

«На Гусинобродском шоссе в районе Русской произошла массовая авария», — сообщается в паблике " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Из-за аварии в районе Гусинобродского шоссе возникла пробка в сторону города. Сообщается об участии в ДТП не менее пяти автомашин. Также очевидцы рассказали про пострадавших и карету " скорой помощи " на месте происшествия.

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Происшествие потихоньку начинают обсуждать новосибирцы. «Это местный новосибирский аттракцион. Собраться в одном месте и мешать людям жить. И заставлять всех дышать пылью», — замечает Сергей Пустырников.

Стоит отметить, что в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уже в курсе произошедшего.

«Сотрудники ДПС работали на месте происшествия. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших», -рассказали в ведомстве.

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#Александр Ляхов#Массовая авария#ДТП#Соцсети#Происшествия#Новосибирск
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