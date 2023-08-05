В Новосибирске на ГБШ столкнулись пять автомобилей

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
«На Гусинобродском шоссе в районе Русской произошла массовая авария», — сообщается в паблике " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Из-за аварии в районе Гусинобродского шоссе возникла пробка в сторону города. Сообщается об участии в ДТП не менее пяти автомашин. Также очевидцы рассказали про пострадавших и карету " скорой помощи " на месте происшествия.
Происшествие потихоньку начинают обсуждать новосибирцы. «Это местный новосибирский аттракцион. Собраться в одном месте и мешать людям жить. И заставлять всех дышать пылью», — замечает Сергей Пустырников.
Стоит отметить, что в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области уже в курсе произошедшего.
«Сотрудники ДПС работали на месте происшествия. ДТП оформлено с материальным ущербом без пострадавших», -рассказали в ведомстве.