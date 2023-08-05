В Новосибирске утром умудрились столкнуться два седана

Произошедшее вовсю обсуждают новосибирцы. " Вот сегодня, утром рано, в лоб столкнулись два седана «, — упражняется в рифмоплетстве сибиряк под ником Дима Наливайко. " И случилось это из-за несвежего винегрета «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Женя Суворова. " Как такое могло произойти? На полной скорости в телефон залипли? «, — интересуется Виктор Иванов.