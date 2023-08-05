В Новосибирске утром умудрились столкнуться два седана

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
«Наши подписчики в районе домов по Немировича-Данченко, 122 / 3 и 124 утром проснулись от грохота. Столкнулись седаны Mercedes-Benz и Nissan Sunny», — сообщается в паблике " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Позже в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности произошедшего. В районе пяти утра водитель " Мерседеса " не уступил дорогу «Ниссану». В результате аварии пострадали две пассажирки Nissan Sunny, которых экстренно доставили в больницу.
Произошедшее вовсю обсуждают новосибирцы. " Вот сегодня, утром рано, в лоб столкнулись два седана «, — упражняется в рифмоплетстве сибиряк под ником Дима Наливайко. " И случилось это из-за несвежего винегрета «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Женя Суворова. " Как такое могло произойти? На полной скорости в телефон залипли? «, — интересуется Виктор Иванов.