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В Новосибирске утром умудрились столкнуться два седана

5 августа 2023, 07:46
Фото: pxhere. com
В Новосибирске столкнулись два автомобиля
В Кировском районе Новосибирска утром произошло ДТП. В нем участвовали две иномарки.

«Наши подписчики в районе домов по Немировича-Данченко, 122 / 3 и 124 утром проснулись от грохота. Столкнулись седаны Mercedes-Benz и Nissan Sunny», — сообщается в паблике " АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Позже в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности произошедшего. В районе пяти утра водитель " Мерседеса " не уступил дорогу «Ниссану». В результате аварии пострадали две пассажирки Nissan Sunny, которых экстренно доставили в больницу.

Произошедшее вовсю обсуждают новосибирцы. " Вот сегодня, утром рано, в лоб столкнулись два седана «, — упражняется в рифмоплетстве сибиряк под ником Дима Наливайко. " И случилось это из-за несвежего винегрета «, — иронизирует сибирячка под псевдонимом Женя Суворова. " Как такое могло произойти? На полной скорости в телефон залипли? «, — интересуется Виктор Иванов.

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#ДТП#Авария#Соцсети#Происшествия#Новосибирск
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