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На трассе в Черепановском районе НСО не разъехались три фуры и легковушка

Сегодня, 14:13
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Фура в кювете посоле аварии
Два грузовика столкнулись на трассе встали у обочины, третья фура стояла в кювете у разбитой легковушки легковушка.

О происшествии сообщает VK-сообщество АСТ-54. По информации подписчика паблика, ДТП произошло между Безменово и Отважным.  

Информатор пишет, что сначала заметил две столкнувшиеся фуры на краю дорожного полотна. Буквально в 200 метрах от них эвакуатор забирал разбитую легковушку,  непосредственной близости от которой в кювете лежал третий грузовик. 

Судя по прикрепленным видео, на месте аварии находятся спасатели МСЧ, сотрудники ДПС и скорая медицинская помощь. 

Ранее произошла страшная авария на трассе в Новосибирской области, водитель и двое пассажиров «ВАЗ-2106» столкнулись с фурой МАН, сообщает ГИБДД региона.

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#Новосибирская область#ДТП#Фура#Массовая авария#Происшествия#Транспорт
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