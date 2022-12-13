На трассе в Черепановском районе НСО не разъехались три фуры и легковушка

О происшествии сообщает VK-сообщество АСТ-54. По информации подписчика паблика, ДТП произошло между Безменово и Отважным.
Информатор пишет, что сначала заметил две столкнувшиеся фуры на краю дорожного полотна. Буквально в 200 метрах от них эвакуатор забирал разбитую легковушку, непосредственной близости от которой в кювете лежал третий грузовик.
Судя по прикрепленным видео, на месте аварии находятся спасатели МСЧ, сотрудники ДПС и скорая медицинская помощь.
Ранее произошла страшная авария на трассе в Новосибирской области, водитель и двое пассажиров «ВАЗ-2106» столкнулись с фурой МАН, сообщает ГИБДД региона.