Мэрию Новосибирска обязали выплатить компенсацию за разбитый в ДТП мотоцикл

По данным из картотеки, мотоциклист попал в аварию на улице Большевистской, 1 в конце прошлого лета. На своем байке BMW он влетел на выбоину и повредил транспорт. А за ремонт должен был отдать 200 тысяч рублей.
Новосибирец подал в суд иск к муниципалитету. Служители Фемиды установили, что он попал в ДТП на разбитой дороге, за состояние которой отвечают городские власти.
«На месте аварии выбоины превышают предельно допустимые нормативы. Дорога нуждалась в ремонте», - гласит в документе.
Суд постановил, что мэрия должна выплатить расходы на ремонт мотоцикла, а также траты на госпошлины. Общая сумма составила 240 тысяч рублей.