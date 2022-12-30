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Мэрию Новосибирска обязали выплатить компенсацию за разбитый в ДТП мотоцикл

Сегодня, 02:29
Фото: 1MI
Байкер на BMW выиграл суд против мэрии Новосибирска по делу о ДТП
Байкер на BMW выиграл суд против мэрии Новосибирска по делу о ДТП на плохой дороге. Власти обязали выплатить компенсацию в более 200 000 рублей, сообщает областной Арбитражный суд.

По данным из картотеки, мотоциклист попал в аварию на улице Большевистской, 1 в конце прошлого лета. На своем байке BMW он влетел на выбоину и повредил транспорт. А за ремонт должен был отдать 200 тысяч рублей.

Новосибирец подал в суд иск к муниципалитету. Служители Фемиды установили, что он попал в ДТП на разбитой дороге, за состояние которой отвечают городские власти.

«На месте аварии выбоины превышают предельно допустимые нормативы. Дорога нуждалась в ремонте», - гласит в документе.

Суд постановил, что мэрия должна выплатить расходы на ремонт мотоцикла, а также траты на госпошлины. Общая сумма составила 240 тысяч рублей.

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#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Мэрия#Суд
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