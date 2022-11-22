Автомойка, торговый павильон (пекарня, «спецключ, аварийная служба вскрытия замков квартир, автомобилей офисов», «Islahat shop»), цветочный магазин «BLOOM MAGIC», остановочный навес, а также 4 точки по продаже разливных напитков, табачных изделий, кофе. Все это построил предприниматель Маил Гамид Оглы Гёзалов на земельном участке по адресу ул. Никитина, 155. Где по договору должен был обустроить конечный остановочный пункт общественного транспорта. Мэрия спохватилась через 10 лет. И попыталась расторгнуть договор через суд. Но безуспешно.
По данным картотеки суда, 30 июня 2011 года мэрия отдала владельцу ООО «Эко-Рынок» Маилу Гёзалову в аренду до 20 ноября 2023 года земельный участок на улице Никитина, 155 площадью 12 022 кв.м. для возведения на нём конечного остановочного пункта городского транспорта. А летом 2022 года власти решили расторгнуть с договор с бизнесменом через суд, не дождавшись официального окончания срока контракта.
Причина – бизнесмен нашел лазейку в договоре и застроил эту территорию объектами, которые не входили в планы муниципалитета.
Оказалось, что ещё в начале 2022 года специалисты проверили этот «бизнес-муравейник» и привлекли Маила Гёзалова к административной ответственности за нарушение Закона
Новосибирской области № 99-03 «Об правонарушениях в Новосибирской области». А после мэрия решила расторгнуть с ним договор досрочно.
7 июля 2022 года состоялось первое заседание по иску, но представители муниципалитета не явились. Они попросили судью его перенести - в ответ получили отказ.
«Истцу отказано, поскольку заявленное ходатайство ничем не подтверждено, истцом не указано, для совершения каких процессуальных действий ему требуется дополнительное время», - отмечается в деле.
Без участия мэрии в процессе суд принял решение в пользу Маила Гамид Оглы Гёзалова.
«Арбитражный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. Объекты носят временный характер. Согласно пункту 1.2 Решения Совета депутатов от 20.05.2009 №1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Новосибирска», к таким относятся объекты торговли и услуг. В приложении к договору сказано, что ответчику предоставлено право разместить другие объекты. В отношении каждой части земельного участка указана её площадь и сделан расчет размера арендной платы», - говорится в решении суда от 7 июля 2022 года.
Сразу после мэрия подала апелляционную жалобу и снова получила отказ. Арбитражный суд рассмотрел её 7 ноября 2022 года и оставил решение без изменения. Теперь это постановление власти могут обжаловать в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.