Сразу после мэрия подала апелляционную жалобу и снова получила отказ. Арбитражный суд рассмотрел её 7 ноября 2022 года и оставил решение без изменения. Теперь это постановление власти могут обжаловать в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу.