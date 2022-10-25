Первые павильоны устанавливают на трамвайных остановках в Новосибирске.

На первой трамвайной остановке «Гипроуголь» на Трикотажной улице уже появился первый павильон. Всего по городу планируется установить 17 таких конструкций.
Павильон предназначен для комфортного ожидания общественного транспорта. Там есть лавочки, навесы и урны. Стоимость всех остановок составляет 2,8 млн рублей. Конкурс на установку выиграло ООО «Дорожные конструкции Сибири».
Напомним, что большинство конечных остановок не соответствуют нормам в Новосибирске. Основным требованием является твердое покрытие – оно есть на 69 остановках, а вот на остальных предстоит только начать делать.
Другие новые автобусные остановки закупят в Новосибирске за 2,3 миллиона рублей. Они появятся в трех районах города. Ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Оказалось, что слабое место в городе – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.