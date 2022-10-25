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Комфортные остановки появляются на улицах Новосибирска

Сегодня, 02:50
Фото: 1MI
Всего на улицах Новосибирска появится 17 новых павильонов

Первые павильоны устанавливают на трамвайных остановках в Новосибирске.

В Новосибирске началось оборудование павильонов на трамвайных остановках, о чем сообщил глава городского управления пассажирскими перевозками Михаил Никулин.

На первой трамвайной остановке «Гипроуголь» на Трикотажной улице уже появился первый павильон. Всего по городу планируется установить 17 таких конструкций.

Павильон предназначен для комфортного ожидания общественного транспорта. Там есть лавочки, навесы и урны. Стоимость всех остановок составляет 2,8 млн рублей. Конкурс на установку выиграло ООО «Дорожные конструкции Сибири».

Напомним, что большинство конечных остановок не соответствуют нормам в Новосибирске. Основным требованием является твердое покрытие – оно есть на 69 остановках, а вот на остальных предстоит только начать делать.

Другие новые автобусные остановки закупят в Новосибирске за 2,3 миллиона рублей. Они появятся в трех районах города. Ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Оказалось, что слабое место в городе – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Остановки
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