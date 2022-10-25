Первые павильоны устанавливают на трамвайных остановках в Новосибирске.

Другие новые автобусные остановки закупят в Новосибирске за 2,3 миллиона рублей. Они появятся в трех районах города. Ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Оказалось, что слабое место в городе – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.