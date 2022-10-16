Новые автобусные остановки закупят в Новосибирске за 2,3 миллиона рублей

По данным из документации, заказчиком является «Городской центр организации дорожного движения». За работы готовы отдать 2,3 млн рублей.
Два павильона установят на остановке «Общежитие». Там же сделают заездные карманы. Еще платформы сделают на остановках «Улица Селезнева», «Магазин "Золотая нива"», «НИИТО».
Сами остановки должны быть сделаны из профильных труб, оргстекла, листового проката. Завершение работ назначено на 15 декабря 2022 года.
Напомним, что ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Оказалось, что слабое место в городе – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.