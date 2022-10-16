atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые автобусные остановки закупят в Новосибирске за 2,3 миллиона рублей

Сегодня, 02:39
Фото: 1MI
Для иллюстрации
В Новосибирске закупят автобусные остановки для трех районов города, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

По данным из документации, заказчиком является «Городской центр организации дорожного движения». За работы готовы отдать 2,3 млн рублей.

Два павильона установят на остановке «Общежитие». Там же сделают заездные карманы. Еще платформы сделают на остановках «Улица Селезнева», «Магазин "Золотая нива"», «НИИТО».

Сами остановки должны быть сделаны из профильных труб, оргстекла, листового проката. Завершение работ назначено на 15 декабря 2022 года.

Напомним, что ранее Общественная палата РФ проверила работу городского транспорта в Новосибирске. Оказалось, что слабое место в городе – это остановки. На большинстве остановок нет графика движения транспорта, а их санитарное состояние неудовлетворительное.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#2022#Дороги
Подпишитесь
24 тысячи человек уехали из Новосибирской области за последние полгода
Сегодня, 09:27
В Новосибирске разрушили ДК «Сибсельмаш» на площади Маркса
Вчера, 15:17
В Новосибирске перекроют улицы Курчатова, Космическую и проспект Маркса
Сегодня, 09:49
Новосибирские власти объяснили сбои в работе транспорта мобилизацией
Вчера, 09:40
В Новосибирске из IKEA уволили около 500 сотрудников
14 октября, 13:53
Количество свадеб в период частичной мобилизации увеличилось в Новосибирске
14 октября, 11:58