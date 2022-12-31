Трагедия произошла на трассе в Краснозерском районе 30 декабря вечером. Погибла девочка 7 лет, ее 4 летний брат доставлен с травмами в больницу. По информации ГИБДД, 62-летний водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина, в салоне, кроме него, находилась жена и двое детей.