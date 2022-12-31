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Гибелью 7-летней девочки в ДТП в Новосибирской области займется Следственный комитет

Сегодня, 04:18
Тем временем, мать девочки в соцсетях собирает деньги на похороны

Следком расследует обстоятельства гибели 7-летней девочки в аварии в НСО

Региональное управление Следственного комитета по Новосибирской области ходатайствует о передаче ведомству дела о страшном ДТП, которое повлекло смерть маленькой девочки

В прокуратуру Краснозерского района Новосибирской области поступило обращение от имени регионального управления Следственного комитета России о передаче материалов уголовного дела по факту резонансного ДТП из органов полиции следователям Следкома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла на трассе в Краснозерском районе 30 декабря вечером. Погибла девочка 7 лет, ее 4 летний брат доставлен с травмами в больницу. По информации ГИБДД, 62-летний водитель на автомобиле «Mitsubishi Outlander» двигался по автодороге К-17Р в сторону Новосибирска. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Opel», который управлял 35-летний мужчина, в салоне, кроме него, находилась жена и двое детей.

Мать погибшей девочки в соцсетях начала сбор денег на похороны дочери.

 

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#Происшествия#Новосибирская область#Дети#ДТП#Следком
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