Тем временем, активисты, выступающие против строительства гигантского комплекса по складированию и переработке отходов рядом с домами, получили официальный ответ регионального правительства на свои обращения. Из документа за подписью заместителя губернатора Сергея Семки следует, что окончательное решение о размещении полигона еще не принято, поскольку не проводилась государственная экспертиза безопасности складирования мусора на конкретном земельном участке.