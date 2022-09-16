Следственный отдел по городу Обь начал проверку действий правительства Новосибирской области, связанных с выделением земельного участка для размещения так называемого Правобережного мусорного полигона в пригороде Новосибирска.
Проверка проходит по заявлению депутата Плотниковского сельсовет Новосибирского района Дмитрий Титова "в отношении неустановленных лиц правительства Новосибирской области по факту…действия при выделении земельного участка для размещения мусорного полигона на земельном участке в непосредственной близости с. Жеребцово, с.Плотниково, с.Репьево, с.Ярское, с.Гусиный брод", говорится в официальном ответе Следкома (копия есть в распоряжении редакции).
Ранее новосибирцы направили обращение руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой вмешаться в планы областных властей по строительству Правобережного мусорного полигона. Люди просили защитить их конституционное право на благоприятную окружающую среду
Тем временем, активисты, выступающие против строительства гигантского комплекса по складированию и переработке отходов рядом с домами, получили официальный ответ регионального правительства на свои обращения. Из документа за подписью заместителя губернатора Сергея Семки следует, что окончательное решение о размещении полигона еще не принято, поскольку не проводилась государственная экспертиза безопасности складирования мусора на конкретном земельном участке.
"Обязательным приложением к проектной документации, предоставляемой на экологическую экспертизу, являются материалы обсуждений объекта…с гражданами и общественными организациями. Организация общественных обсуждений материалов оценки воздействия создания правобережного комплекса по переработке отходов на окружающую среду среди населения возможна не ранее 2023 года", - пишет чиновник.
Сергей Семка не исключает, что после заключения концессионного соглашения будет создан некий наблюдательный совет с участием общественников "с целью дополнительного контроля реализации проекта".
Проект концессионного соглашения по строительству мусорных полигонов с мусоросортировочными комплексами предусматривает, что так называемый Правобережный полигон появится в треугольнике, ограниченном селами Жеребцово, Гусиный Брод и Плотниково. Он займет площадь более 270 гектаров. Еще один полигон, Левобережный, собираются построить около села Верх-Тула.