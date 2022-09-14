Жители Верх-Тулы впервые решили активно заявить свою позицию, в то время как люди, чьи дома соседствуют с участком, где хотят построить Правобережный полигон, протестуют уже несколько лет. Во многом благодаря этому губернатор Новосибирской области Андрей Травников был вынужден расторгнуть концессионное соглашение о строительстве мусорных полигонов на землях Раздольненского и Верх-Тулинского сельсоветов. Однако спустя несколько месяцев был утвержден проект новой концессии, которая предусматривала появление полигонов в тех же местах, но на еще более невыгодных условиях.