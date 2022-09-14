В пятницу, 16 сентября, в поселке Верх-Тула в пригороде Новосибирска пройдет согласованный митинг и сбор подписей против планов регионального правительства построить в двух километрах от поселка полигон для утилизации твердых бытовых отходов с мусороперерабатывающим комплексом. Люди не верят в заверения властей о том, что современный комплекс не ухудшит экологическую обстановку.
"Я не верю в российские разработки. Я понимаю, что каждый бизнесмен хочет сэкономить хотя бы в чем-то, чтобы получить больше прибыли. Если бы это было государство, я бы еще поверила. А тут сдают землю частной компании в концессию максимум на 40 лет", - заявила корреспонденту Atas.info одна из организаторов акции протеста Ольга Давыдова.
Свою позицию активисты подкрепляют данными о работе подмосковного мусорного полигона "Нева". Именно по такому проекту планируется построить комплекс около Верх-Тулы. Жителям Московской области тоже долго рассказывали об абсолютной безвредности и технологичности утилизации отходов. В результате люди получили по соседству обычную гигантскую свалку с горами мусора 50-метровой высоты, которая отравляет зловонным запахом воздух на многие километры вокруг. О том, что происходит вокруг полигона, можно увидеть в небольшом документальном фильме, который сняли подмосковные активисты.
Для размещения Левобережного мусорного полигона отведен земельный участок с кадастровым номером 54:19:062501:1571, это земли, относящиеся к Верх-Тулинскому сельсовету и собственно, сама Верх-Тула – ближайший населенный пункт к границам полигона. Его планируемая площадь – 86 гектаров.
Жители Верх-Тулы впервые решили активно заявить свою позицию, в то время как люди, чьи дома соседствуют с участком, где хотят построить Правобережный полигон, протестуют уже несколько лет. Во многом благодаря этому губернатор Новосибирской области Андрей Травников был вынужден расторгнуть концессионное соглашение о строительстве мусорных полигонов на землях Раздольненского и Верх-Тулинского сельсоветов. Однако спустя несколько месяцев был утвержден проект новой концессии, которая предусматривала появление полигонов в тех же местах, но на еще более невыгодных условиях.