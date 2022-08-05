Современный мусороперерабатывающий комплекс поможет развитию территории в Верх-Туле

Планируемый комплекс будет оснащен современной линией сортировки, которая позволит отбирать из мусора полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Они будут отправлены на переработку. Органические отходы, включающие остатки пищи, древесные отходы, легкую бумагу, будут перерабатываться в цехах компостирования. Эти цеха оборудуются системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи. Переработка органических отходов также снизить риски возгораний отходов, и привлечения грызунов и птиц. Весь производственный цикл на комплексе будет автоматизирован. При этом, обслуживать оборудование, следить за безопасностью и обеспечивать производственный цикл должны не менее 400 человек. А это новые рабочие места для жителей Верх-Тулинского сельсовета. Строительство Левобережного комплекса, как и Правобережного, планируется завершить в 2025 году.