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Следком проверит издевательства над ребенком в детсаде Новосибирска

Сегодня, 09:50
Фото: 1MI
Следственный комитет по Новосибирской области заинтересовался информацией об издевательствах над ребенком в детском саду. Оказалось, что мальчика с болезнью почек не отпускали в туалет.

Инцидент произошел в Заельцовском районе в саду №306. Мать 5-летнего ребенка заявила СМИ, что ее сына не отпускают в туалет, хотя он страдает от заболевания почек.

СУ СК по региону проверит распространенную информацию. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, ранее родители пожаловались на шестидневку в школе №206 в Новосибирске. Также родители пожаловались на заброшенную аварийную пятиэтажку, по которой гуляют дети.  А дети с диабетом не получили сенсоры для контроля глюкозы. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Полиция#Дети
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