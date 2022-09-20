Следком проверит издевательства над ребенком в детсаде Новосибирска

Инцидент произошел в Заельцовском районе в саду №306. Мать 5-летнего ребенка заявила СМИ, что ее сына не отпускают в туалет, хотя он страдает от заболевания почек.
СУ СК по региону проверит распространенную информацию. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
Напомним, ранее родители пожаловались на шестидневку в школе №206 в Новосибирске. Также родители пожаловались на заброшенную аварийную пятиэтажку, по которой гуляют дети. А дети с диабетом не получили сенсоры для контроля глюкозы.