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На опасную заброшенную пятиэтажку пожаловались жители Новосибирска

Сегодня, 02:18
Фото: ЧП Новосибирск
В жилом районе Пашино в Новосибирске горожане возмутились опасностью заброшенного дома, в котором гуляют дети. Свою жалобу опубликовали очевидцы в группе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам сибиряков, аварийный и уже заброшенный дом стоит по улице Лейтенанта Амосова, 55. Там ежедневно гуляют дети, что может быть опасно для них.

«Это аварийный объект, и находиться там небезопасно, но доступ туда на данный момент не ограничен», — говорятся в сообщении.

Кроме того, в жалобе просят закрыть все подходы к зданию и установить забор. По словам горожан, существует вероятность обрушения пятиэтажного дома на мимо проходящих людей.

Напомним, что ранее бомжа до смерти забил собутыльник и выкинул его труп на заброшку в городе Обь. Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети
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