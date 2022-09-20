По словам сибиряков, аварийный и уже заброшенный дом стоит по улице Лейтенанта Амосова, 55. Там ежедневно гуляют дети, что может быть опасно для них.
«Это аварийный объект, и находиться там небезопасно, но доступ туда на данный момент не ограничен», — говорятся в сообщении.
Кроме того, в жалобе просят закрыть все подходы к зданию и установить забор. По словам горожан, существует вероятность обрушения пятиэтажного дома на мимо проходящих людей.
Напомним, что ранее бомжа до смерти забил собутыльник и выкинул его труп на заброшку в городе Обь. Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке.