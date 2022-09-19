Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории улицы Авиационной в городе Обь. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 56-летний мужчина без определенного места жительства.
В результате обыска следователи нашли злоумышленника. Выяснилось, что к убийству причастен 37-летний житель села Толмачево. Оказалось, что подозреваемый был в гостях у своих товарищей, где они выпивали алкоголь.
Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке.
Теперь делом занялся СУ СК по региону. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.