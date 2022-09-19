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Бомжа до смерти забил собутыльник и выкинул его труп на заброшку в городе Обь

Сегодня, 09:01
Фото: СУ СК по НСО

Мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его тело под Новосибирском

В городе Обь Новосибирской области очевидцы 17 сентября нашли тело неизвестного мужчины и тут же сообщили в полицию. Выяснилось, что смерть несет криминальный характер, о чем сообщили в ГУ МВД и СУ СК по НСО.

Труп мужчины обнаружили на заброшенной территории улицы Авиационной в городе Обь. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался 56-летний мужчина без определенного места жительства.

В результате обыска следователи нашли злоумышленника. Выяснилось, что к убийству причастен 37-летний житель села Толмачево. Оказалось, что подозреваемый был в гостях у своих товарищей, где они выпивали алкоголь.

Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке.

Теперь делом занялся СУ СК по региону. Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Уголовное дело#Смерть#Полиция#2022#Эмилия Каплунская
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