Мужчина до смерти избил собутыльника и спрятал его тело под Новосибирском

В городе Обь Новосибирской области очевидцы 17 сентября нашли тело неизвестного мужчины и тут же сообщили в полицию. Выяснилось, что смерть несет криминальный характер, о чем сообщили в ГУ МВД и СУ СК по НСО.