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Дети с диабетом из Новосибирска не получили сенсоры для контроля глюкозы

Сегодня, 05:54
Фото: 1MI
В Новосибирске двое детей с диабетом не получали сенсоры для контроля их состояния. Изделия для мониторинга должны были выдавать бесплатно, однако этого не происходило, о чем сообщили в прокуратуре региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, органы системы здравоохранения не предпринимали никаких мер для обеспечения несовершеннолетних детей датчиками и сенсорами систем флеш-мониторинга.

Тогда прокуратура провела проверку. По ее результатом ведомство обратилось с иском в суд, чтобы защитить права детей. В итоге суд признал  требования прокурора обоснованными. Теперь вопросом займутся приставы.

Напомним, ранее родители пожаловались на шестидневку в школе №206 в Новосибирске. Также родители пожаловались на заброшенную аварийную пятиэтажку, по которой гуляют дети. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Дети#Суд
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