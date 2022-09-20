Дети с диабетом из Новосибирска не получили сенсоры для контроля глюкозы

В Новосибирске двое детей с диабетом не получали сенсоры для контроля их состояния. Изделия для мониторинга должны были выдавать бесплатно, однако этого не происходило, о чем сообщили в прокуратуре региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, органы системы здравоохранения не предпринимали никаких мер для обеспечения несовершеннолетних детей датчиками и сенсорами систем флеш-мониторинга. Тогда прокуратура провела проверку. По ее результатом ведомство обратилось с иском в суд, чтобы защитить права детей. В итоге суд признал требования прокурора обоснованными. Теперь вопросом займутся приставы. Напомним, ранее родители пожаловались на шестидневку в школе №206 в Новосибирске. Также родители пожаловались на заброшенную аварийную пятиэтажку, по которой гуляют дети.