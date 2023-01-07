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В Новосибирске обнаружили труп с огнестрельным ранением

Сегодня, 11:43
Фото: atas.info
Накануне вечером в Первомайском районе Новосибирска было обнаружено тело 33-летнего мужчины с огнестрельным ранением, сообщает СУ СКР по НСО.

По факту произошедшего возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

“В связи с тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователями и СК и оперативным сотрудникам полиции отрабатывают различные версии убийства и проводится работа для установления причастного к совершению преступления”, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти мужчины.

До этого в столице Сибири трое мужчин избили слепую пенсионерку и убили ее сына.

Отец зарубил спящего сына топором и закопал труп в снегу под Новосибирском
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#Город#Происшествия#Новосибирск#Убийство#Огнестрел
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