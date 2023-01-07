В Новосибирске обнаружили труп с огнестрельным ранением

По факту произошедшего возбуждено дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
“В связи с тем, что преступление было совершено в условиях неочевидности, следователями и СК и оперативным сотрудникам полиции отрабатывают различные версии убийства и проводится работа для установления причастного к совершению преступления”, - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины смерти мужчины.
До этого в столице Сибири трое мужчин избили слепую пенсионерку и убили ее сына.