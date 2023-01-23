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Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Пропажей 11-летнего мальчика заинтересовался Следственный комитет

Сегодня, 09:39
Фото: 1MI
СК проверит органы опеки

СК в Новосибирске оценит действия органов опеки при пропаже 11-летнего ребенка

СКР по Новосибирской области проведет доследственную проверку органов системы профилактики на предмет халатности.

О начале расследования сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области. 

Причиной проверки стала пропажа 11-летнего мальчика. Напомним, что 22 января ребенок ушёл из дома после ссоры с родителями. Уже на следующий день волонтеры из организации "ЛизаАлерт" нашли мальчика живым и здоровым. 

Доследственной проверкой займутся сотрудники Заельцевского межрайонного следственного отдела. Действиям должностных лиц органов системы профилактики будет дана правовая оценка.

Ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины, который работал водителем такси.

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#Новосибирск#Общество#Следственный комитет#Доследственная проверка#11-летний мальчик
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