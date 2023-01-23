Пропажей 11-летнего мальчика заинтересовался Следственный комитет

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
О начале расследования сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Причиной проверки стала пропажа 11-летнего мальчика. Напомним, что 22 января ребенок ушёл из дома после ссоры с родителями. Уже на следующий день волонтеры из организации "ЛизаАлерт" нашли мальчика живым и здоровым.
Доследственной проверкой займутся сотрудники Заельцевского межрайонного следственного отдела. Действиям должностных лиц органов системы профилактики будет дана правовая оценка.
Ранее Atas.info сообщал о том, что в Новосибирске нашли тело пропавшего мужчины, который работал водителем такси.