Трагедия на улице Орджоникидзе, 21 потрясла новосибирцев 20 января – там на их глазах разбились парень и девушка. Все произошло очень быстро, и очевидцы первым делом предположили, что они вместе выпали из окна дома. Но позже выяснилось, что реальная картина куда страшнее - рассказываем подробнее.

Первые версии инцидента на улице Орджоникидзе, где нашли тела двух человек: Что случилось на самом деле в тот злополучный день: