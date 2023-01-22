Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Все случилось вечером в минувшую пятницу. В местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на тротуаре возле магазина головных уборов лежат два человека. Прохожие кричат в кадре, что пара упала с балкона. И якобы они уже оба погибли.
Эту информацию оперативно подхватили новосибирские СМИ, в том числе сайт Atas.info. Однако уточнить детали на тот момент у правоохранителей не удалось. Представители СК и ГУ МВД региона не торопились афишировать эту трагическую новость так, как не все обстоятельства выяснили.
А тем временем очевидцы путались в показаниях: одни заявляли, что ребята выпали из окна вместе, другие настаивали, что видели, как парень упал с высоты на проходящую мимо девушку. Таким образом, в этой истории возникла настоящая путаница.
Эта история поистине очень трагичная, как её не крути. Из окна жилого дома выпала молодая девушка, и, по несчастливой случайности, в этот момент мимо проходил 17-летний юноша. Она упала прямо на него – сама погибла на месте, а парня в тяжелейшем состоянии увезли в больницу.
Врачи несколько часов боролись за жизнь подростка, но безуспешно. Прошло уже два, а правоохранители до сих пор не давали официальных комментариев по этому инциденту.
Только от родителей погибшего мальчика новосибирцы узнали, что по этой улице он шел домой из магазина. Этой новостью они даже не стали пугать близких, надеялись, что сына ещё спасут.