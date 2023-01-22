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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: девушка упала из окна на парня

Сегодня, 09:56
Фото: atas.info
Хронология трагедии на Орджоникидзе в Новосибирске: кто выпал из окна дома
Трагедия на улице Орджоникидзе, 21 потрясла новосибирцев 20 января – там на их глазах разбились парень и девушка. Все произошло очень быстро, и очевидцы первым делом предположили, что они вместе выпали из окна дома. Но позже выяснилось, что реальная картина куда страшнее - рассказываем подробнее.

Первые версии инцидента на улице Орджоникидзе, где нашли тела двух человек:

Все случилось вечером в минувшую пятницу. В местных пабликах в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как на тротуаре возле магазина головных уборов лежат два человека. Прохожие кричат в кадре, что пара упала с балкона. И якобы они уже оба погибли.

Эту информацию оперативно подхватили новосибирские СМИ, в том числе сайт Atas.info. Однако уточнить детали на тот момент у правоохранителей не удалось. Представители СК и ГУ МВД региона не торопились афишировать эту трагическую новость так, как не все обстоятельства выяснили.

А тем временем очевидцы путались в показаниях: одни заявляли, что ребята выпали из окна вместе, другие настаивали, что видели, как парень упал с высоты на проходящую мимо девушку. Таким образом, в этой истории возникла настоящая путаница.

Что случилось на самом деле в тот злополучный день:

Эта история поистине очень трагичная, как её не крути. Из окна жилого дома выпала молодая девушка, и, по несчастливой случайности, в этот момент мимо проходил 17-летний юноша. Она упала прямо на него – сама погибла на месте, а парня в тяжелейшем состоянии увезли в больницу.

Врачи несколько часов боролись за жизнь подростка, но безуспешно. Прошло уже два, а правоохранители до сих пор не давали официальных комментариев по этому инциденту.

Только от родителей погибшего мальчика новосибирцы узнали, что по этой улице он шел домой из магазина. Этой новостью они даже не стали пугать близких, надеялись, что сына ещё спасут.

Кровь погибших девушки и парня не убрали с тротуара на Орджоникидзе в Новосибирске
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#Алина Шефер#Дети#Погиб#Новосибирск#Новосибирская область#Общество
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