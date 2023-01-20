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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Страшные кадры: двое выпали с балкона в центре Новосибирска

Сегодня, 12:38
Фото: ВК-паблик "АСТ-54"
ЧП на Орджоникидзе
Видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона, появилось в ВК-сообществе "АСТ-54".
Видео: ВК-паблик "АСТ-54"

"Капец двое человек упали с балкона, выпали. Прям на глазах (это произошло - прим. ред.)", - говорит голос за кадром.

На видео пострадавшие лежат посередине тротуара, над ними стоит сотрудник полиции, вокруг много прохожих.

"Оба прыгнули. От меня примерно около метра. Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно", - приводятся в другой публикации слова очевидицы.

О причинах ЧП пока ничего не известно, равно как и о состоянии пострадавших. Однако ближе к концу записи один из них переворачивается на спину.

Ранее в Октябрьском районе города выпал с 25 этажа 17-летний парень.

До этого в Калининском районе под окнами многоэтажки нашли тело 66-летней пенсионерки.

#Город#Происшествия#Новосибирск#Орджоникидзе#Балкон#Падение#Видео
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