Страшные кадры: двое выпали с балкона в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
"Капец двое человек упали с балкона, выпали. Прям на глазах (это произошло - прим. ред.)", - говорит голос за кадром.
На видео пострадавшие лежат посередине тротуара, над ними стоит сотрудник полиции, вокруг много прохожих.
"Оба прыгнули. От меня примерно около метра. Я видела, как у девушки закрылись глаза. Это безумно страшно", - приводятся в другой публикации слова очевидицы.
О причинах ЧП пока ничего не известно, равно как и о состоянии пострадавших. Однако ближе к концу записи один из них переворачивается на спину.
Ранее в Октябрьском районе города выпал с 25 этажа 17-летний парень.
До этого в Калининском районе под окнами многоэтажки нашли тело 66-летней пенсионерки.