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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:23

Updated Сегодня, 17:23

Мужчина, выпавший с балкона на Орджоникидзе, умер в больнице от полученных травм

Сегодня, 17:07
Фото: 1MI
Второй участник трагического происшествия на Орджоникидже скончался в больнице

Молодого человека, выпавшего с балкона в центре Новосибирска, спасти не удалось

О смерти второго участника трагедии в центре Новосибирска на улице Орджоникидзе сообщила пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Ранее сообщалось со ссылкой на ВК-паблик «АСТ-54», который опубликовал видео происшествия возле магазина «Головные уборы», что сегодня вечером в центре Новосибирска произошла трагедия — два человека выпали с балкона.
Девушка, по сообщению Главного управления МВД по Новосибирской области, погибла на месте. Молодого человека срочно госпитализировали в новосибирскую больницу.
Только что издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что второй пострадавший — мужчина — скончался в больнице от полученных травм.
Спасти его не удалось.
Мы продолжаем следить за этой историей.
Ранее сообщалось, что видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона, появилось в ВК-сообществе "АСТ-54" и что в главке МВД по НСО сообщили о смерти девушки, которая выпала с балкона на улице Орджоникидзе.

#Общество#Происшествия#Новосибирск#Погиб#Девушк#Парень#Орджоникидзе#Балкон#Гибель
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