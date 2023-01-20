Мужчина, выпавший с балкона на Орджоникидзе, умер в больнице от полученных травм

Ранее сообщалось со ссылкой на ВК-паблик «АСТ-54», который опубликовал видео происшествия возле магазина «Головные уборы», что сегодня вечером в центре Новосибирска произошла трагедия — два человека выпали с балкона.

Девушка, по сообщению Главного управления МВД по Новосибирской области, погибла на месте. Молодого человека срочно госпитализировали в новосибирскую больницу.

Только что издание «НГС» со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что второй пострадавший — мужчина — скончался в больнице от полученных травм.

Спасти его не удалось.

Мы продолжаем следить за этой историей.

Ранее сообщалось, что видео, на котором два человека лежат на тротуаре на улице Орджоникидзе после падения с балкона, появилось в ВК-сообществе "АСТ-54" и что в главке МВД по НСО сообщили о смерти девушки, которая выпала с балкона на улице Орджоникидзе.